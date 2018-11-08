Kaymakamlık binasında kadın polis intihara kalkıştı

İstanbul Bayrampaşa Kaymakamlık binası içinde bir kadın polis memuru silahla intihar girişiminde bulundu. Kadın polis hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi
Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda bir kadın polis memuru beylik tabancasıyla intihar girişimde bulundu. Polis memuru ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olay 13.00 sıralarında Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kaymakamlığın üçüncü katından silah sesi yükseldi.
AĞIR YARALANDI
Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü çalışanı polis memuru Naciye A. beylik tabancasıyla sol şakağına ateş ettiği ve ağır yaralandığı öğrenildi.
Ambulansla Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Naciye A.'nın durumu ciddiyetini koruyor.