Kaynak Holding'e FETÖ operasyonu: 110 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 24 ilde FETÖ operasyonu yapılıyor. Operasyon kapsamında 110 kişi hakkında gözaltı kararı verdi

15 Temmuz darbe girişiminden bu yana başlatılan operasyonlar sürüyor. Alınan bilgiye göre İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni bir operasyon başlattı. 24 ilde düzenlenen operasyonda 110 şüpheli için yakalama kararı var.



İstanbul merkezli olan operasyon, Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir illeri başta olmak üzere 24 ili kapsıyor. Kaynak Holding'e ve bağlı şirketlerin yöneticilerine yönelik düzenlendiği açıklanan operasyon kapsamında 110 isim hakkında yakalama kararı var.



Polis ekipleri söz konusu kişilerin evlerinde aramalarına devam ederken, suçlamanın ise , 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak ve yönetmek', 'Terörizmin finansmanı', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yardım toplama kanununa muhalefet' olduğu öğrenildi.