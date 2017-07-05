Kaynak'tan ilginç açıklama: Suriyeliler olmazsa...

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Suriyeli mültecileri ucuz iş gücü olarak gördüklerini bir kez daha açıkça ilan etti

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Suriyelilere yönelen linç girişimine ilişkin, "Şu anda Kahramanmaraş’ta, Adana’da, Osmaniye’de, Gaziantep’te hatta Ankara’da Ostim’de birçok ilde eğer Suriyeliler olmazsa düz işçilik yapan yok. Fabrikalarımız durur" açıklamasında bulundu.



Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Suriyelilere yönelik saldırıları değerlendirdiği açıklamasında bile patronları düşünmeyi ihmal etmedi.



“Hoşgörü ve tahammülü elden bırakmayalım. Kimsenin suç işleme özgürlüğü yok” diyen Kaynak, "Türkiye 3 milyon insanı beşeri sermaye olarak da görmelidir. 3 milyon insan içinde yüksek tahsilliler, uzmanlar var. Şu anda Kahramanmaraş’ta, Adana’da, Osmaniye’de, Gaziantep’te hatta Ankara’da Ostim’de birçok ilde eğer Suriyeliler olmazsa düz işçilik yapan yok. Fabrikalarımız durur" ifadelerini kullandı.