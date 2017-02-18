Kaynar suyu buz gibi havaya fırlatınca...

Türkiye'nin en soğuk iller arasında bulunan Ardahan'da kaynar su havaya doğru fırlatılınca ortaya eşsiz güzellikle görüntüler ortaya çıktı

Türkiye'nin en soğuk iller arasında bulunan Ardahan'da kaynar su havaya doğru fırlatılınca ortaya eşsiz güzellikle görüntüler ortaya çıktı

Ağır kış koşullarının sürdüğü Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu hava yaşamı olumsuz etkilemeyi sürdürürken, aynı zamanda fotoğraf düşkünü bazı kişiler için ilginç kareleri yakalamalarına neden oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derec olduğu de Ardahan'ın Göle İlçesi'ne bağlı Arpaşen Köyü'nde güneşin olmasına rağmen dondurucu havada ısıtılan su havaya fırlatıldı. Yere düşmeden donan su zerreleri ortaya renkli, kartpostal gibi görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.