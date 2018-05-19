Kayseri Boşanma Avukatı Metin Polat'tan Boşanacak Çiftlere Tavsiyeler

Boşanmak üzereyseniz, gerçekten bir avukat tutmanız gerekip gerekmediğini araştırıyorsunuzdur. Bunu kendiniz yapmaya çalışırsanız, eşinizin avukatı tarafından belirlenen bir tuzağa düşme tehlikesi ne yazık ki bulunabilmektedir.

Boşanmak üzereyseniz, gerçekten bir avukat tutmanız gerekip gerekmediğini araştırıyorsunuzdur. Bunu kendiniz yapmaya çalışırsanız, eşinizin avukatı tarafından belirlenen bir tuzağa düşme tehlikesi ne yazık ki bulunabilmektedir. Boşanmanın dostane ve tartışmasız olabileceğini düşünseniz bile, bir avukat tutmanızın sayısız nedeni vardır. Haberimizde Kayseri boşanma avukatı Metin Polat'ın, ayrılma aşamasındaki kişiler için tavsiye niteliğindeki görüşlerine yer verdik.

Mal Dağılımınız Adil Mi?



Mal dağılımının adil olup olmadığını nasıl bileceksiniz? Bunun için profesyonel bir ekspere ve hukuki bir desteğe ihtiyacınız olduğunuz biliyor musunuz? Mali imtiyazlar, boşanmaların en çok pişmanlık duyulan ve kişilerin gelecekte kendilerine sorun yaratabilecek alanlarından birisidir. Bir takım girişimleri zamanında yapmak oluşabilecek hak kayıplarınız için en net çözümdür.

Bu Konular Hakkında Eşinizle Doğrudan İletişim Kurmak İstiyor Musunuz?



Boşanma gibi zorlu ve sinirlerin yıprandığı bir süreçte, nafaka veya boşanmadaki diğer birçok hususun nihai ayrıntılarını müzakere etmek, çok yoğun tartışmalara yol açabilir. Bu süreçte yıpranıp yıpranmamak tamamen sizin vereceğiniz bir karardır. Bırakın Kayseri boşanma avukatı , ince detayları ortaya çıkarsın ve onay için size getirsin.

Ebeveyn Haklarınızı Biliyor Musunuz?

Bu konu, anne babaların yetersiz kaldığı bir alandır. Dostane bir boşanma içinde, haklarınızı öğrenmek ya da kullanmak bir sorun olmayabilir. Ancak bu her zaman böyle değildir. Yargılaması devam eden bir boşanma sürecinde, çocuklar bazen müzakere noktaları olarak kullanılırlar. Hatta boşanma sırasında annesini veya babasını görmeleri bile engellenir. İşler çirkinleştiğinde, özellikle de çocuk söz konusu olduğunda, avukatınız mahkemenin gözü önünde size yardımcı olacak şekilde durumu yasal olarak halledebilir.

Tüm Yasal Mevzuata Hakim Misiniz?

Eşinizle bir anlaşmaya vardığınızı ve sonra bir şeyleri yanlış yazdığınızı veya evraklarınızı yanlış düzenlediğinizi düşünün. Bu faktör bile boşanma yolunda tek başına ilerlemeden önce, en azından bir avukata danışmak için yeterli sebeptir. Hele karşı taraf bir avukat tutmuş ise bu kaçınılmazdır.



Boşanmalar Duygusal Olabilir, Bu Da İlerde Sorun Yaratabilir