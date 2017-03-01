Kayseri'de kaza: 1 kişi öldü

Kayseri'de, yolun karşısına geçmek isteyen 82 yaşındaki Hüseyin Acer, lüks bir cipin çarpması sonucu öldü

Kaza, Kuzey Çevre Yolu Terminal Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yol kenarındaki tarladan çıkan Hüseyin Acer, bariyerleri aşarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada, Sivas yönünden gelen 24 yaşındaki Şadi K., yönetimindeki EL-038-FN plakalı cip ona çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hüseyin Acer yolda yaklaşık 60 metre sürüklendi. Hüseyin Acer, kaza yerinde öldü. Hafif yaralanan Şadi K. da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle lüks otomobilde hasar oluştu. Kazanın meydana geldiği noktada, yaya ve hayvanların yola çıkmadan karşıya geçmeleri için bir altgeçit olduğu, ancak yaşlı adamın bu geçit yerine, yolun üzerinden karşıya geçmeye çalıştığı kaydedildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.