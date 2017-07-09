Kayseri'de uzman çavuş intihar etti

Olay, merkez Kocasinan İlçesi'ne bağlı Mithatpaşa Mahallesi'ndeki boş arazide meydana geldi. İncesu Açık Cezaevi'nde görevli Uzman Çavuş Hüseyin İnat, 33 ATA 88 plakalı otomobiliyle boş araziye geldi. Hüseyin İnat, tabancasını başına dayayarak ateşledi.Kaynak: DHA
Silah sesini duyan çevredekiler durumu 112 ve 155 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İnat'ın öldüğünü belirledi. Uzman Çavuş İnat'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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