Kayseri'deki saldırıyı yapan terörist için 2 yıl önce taziye çadırı kurulmuş!

Kayseri'deki hain saldırıyı düzenlediği belirlenen PKK'lı Kasım Yıldırımçakar için 2 yıl önce öldüğü iddia edilmiş

Kayseri'de geçen cumartesi günü izne çıkan askerlere yönelik bir saldırı düzenlendi. Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyı, PKK'lı Kasım Yıldırımçakar'ın yaptığı belirlendi. Bu bilgiyi kesinleştirmek için aileden DNA örneği alındı. Alınan bilgiye göre PKK, 2 yıl önce Yıldırımçakar'ın öldüğünü söylemiş ve taziye çadırı kurdurmuş.



Terör acı yüzünü geçen cumartesi günü Kayseri'de yine göstermişti. İzne çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlenmiş ve saldırıda 14 asker şehit olmuştu. 55 kişinin de yaralandığı saldırıyı yapan ismin ise Kasım Yıldırımçapar olduğu belirlenmişti. Bu bilgi üzerine jandarma ekipleri, teröristin ailesinin oturduğu evde arama yaptı.



2 YIL ÖNCE ÖLDÜ DEMİŞLERDİ



Olayın duyulması üzerine, teröristin ailesiyle aynı mahallede oturanlar da büyük şok yaşadı. İddiaya göre teröristin 2 yıl önce öldüğü söylenmiş ve taziye çadırı kurulmuş. Mahalleli ancak Yıldırımçakar'ın cenazesinin mahalleye gelmediğini de anlattı.





