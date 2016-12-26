Kayseri'den El Bab'a 500 komando daha...

El Bab da DEAŞ'a karşı mücadele sürüyor. Alınan bilgiye göre 500 komando daha El Bab'a sevk edildi

El Bab'da DEAŞ'a karşı mücadele sürüyor. Özgür Suriye Ordusu ve Türk askerleri Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kanlı terör örgütü ile çarpışıyor. Alınan bilgiye göre ilçede bulunan Akil Dağı, cani terör örgütünden temizlendi ve El Bab tamamen kuşatıldı.



Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de düzenlenen bombalı saldırı ile de gündeme gelen Kayseri 1. Komando Tugayı'ndan bölgeye 500 asker daha gönderildi. Halep'ten de 1400 Özgür Suriye Ordusu askerinin El Bab'a gittiği öğrenildi. Halep'ten gelen ÖSO'lu askerlerin sayısının artacağı ve 2 bini bulacağı iddia edildi.



60 BOMBALI ARAÇ



Alınan bilgiye göre DEAŞ'ın ürettiği 60 bombalı aracın hazırda bekletilidiği öğrenildi. TSK'nın son iki gündür düzenlediği operasyonlarda bu araçlardan en az 10 tanesinin imha edildiği de gelen bilgiler arasında. Kanlı terör örgütünün hazırladığı bombalı araçların görünmemesi için çamur kullandığı ve araçları tamamen çamurla kapladığı da gelen bilgiler arasında. Bazı araçlar ise örülen duvarların arasında saklanıyor.



Yeni Şafak'ın haberine göre rejime ait 30 km'lik alanı ele geçiren DEAŞ, eline geçirdiği silahları ise El Bab'a sevk ediyor. Terör örgütünün son dönemde yoğun olarak kullandığı 23 mm uçaksavar, Manpads, RPG ve çok sayıda Rus havan topları, El Bab'a taşınan silah ve cephaneler arasında. Söz konusu silahların El Bab savaşında kullanılabilecek en fonksiyonel savaş araçları olduğu iddia ediliyor.





