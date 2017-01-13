Kayseri saldırısında dikkat çeken detay: O isimler de tutuklandı

Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen saldırıda 14 asker şehit olmuştu. Olayla ilgili 20 kişi tutuklandı

Kayseri'de 17 Aralık'ta çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen saldırıda 14 asker şehit olmuştu. Acı olay sonrası ekipler çeşitli illerde çok sayıda operasyon gerçekleştirip, 26 kişiyi gözaltına almıştı. Bu 26 kişi Cumhuriyet Savcılığı önüne çıkartıldı. 4 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, diğer 22 kişi de nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Mahkemed burda da 2 kişinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılması kararını verirken, 20 kişi de tutuklandı.



Tutuklananlar arasında 5 askerin bulunması ve patlamanın gerçekleştiği otobüs şoförünün de olması dikkat çekti.



Tutuklanan şüphelilerin isimleri ise şöyle açıklandı: Kenan Çicek, Ekrem Uğur, Ümit Kepir, Hüseyin Polat, Mehmet Yolcu, Mehmet Ayaz, Barış Kaya, Murat Talan, Serkan Ay, H. İbrahim Karatay, Hasan Ekici, Fahri Demirbaş, İ.H. Yıldırımçakar, Hamit Eroğlu (patlatılan otobüs sürücüsü), Abdurrahman Çoban (Asker) Semih Aşkan (Asker) Bilal Uluay (Asker) , Bedri Öner ’Asker) Ahmet Akyüz (Asker) Ahmet Kamanlı.