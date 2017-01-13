Kayseri saldırısının ayrıntıları ortaya çıktı

Kayseri’de 14 askerin şehit olduğu, 56 kişinin yaralandığı bombalı saldırı olayı sonrası 20 kişi tutuklanırken, TEM Şubesi ekipleri 26 günlük bir çalışma sonrası, 'canlı bomba' Kasım Yıldırımçakar’ın üzerinden çıkan krokiden saldırıyı çözdü

Kayseri Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi yaptığı çalışmada canlı bombanın üzerinden çıkan krokinin üzerindeki parmak izinden saldırıyı planlayan kişinin Adana'da doğup büyüyen, PKK'ya katılarak bomba, silah ve siyasi eğitim alan Diyarbakırlı nüfusuna kayıtlı Kenan Çicek olduğunu belirledi. Çicek’in de bombayı PKK’nın Lice Sorumlusu ’Porsipi’ kod adlı İshak Özçaktu’dan aldığı belirlendi. Bir süre sonra Diyarbakır'da yapılan operasyonla Kenan Çiçek, gözaltına alındı.



BOMBALI ARACIN GÜZERGAHINI HAZIRLADI



Kayseri polisi Adanalı Kenan Çiçek’in kimlerle görüştüğünü belirledi. Yapılan soruşturmada Kenan Çiçek, Kayseri ve Adana arasındaki yolu çok iyi bildiğinden Google'den Adana-Kayseri arasında bomba yüklü araçla canlı bombanın nereden gideceğini tek tek belirleyip krokiyi hazırladığı bilgisine ulaşıldı.



Daha sonra kırsalda 'canlı bomba' eğitimi almış PKK'nın şehir eylemlerini yapan uzantısı TAK örgütlenmesindeki terörist, Van Özalp doğumlu, üzerinden ’Mehmet Oluk’ adına sahte kimlik ve sürücü belgesi çıkan 26 yaşındaki Kasım Yıldırımçakar, Diyarbakır’ın Lice ilçesinden babası İ.Hakkı, annesi Hürriyet Yıldırımçakar ile birlikte 10 Aralık’da Adana’ya geldi.



Kenan Çicek, terörist ve ailesini arkadaşı Ümit Kepir’in evinde barındırırken, fabrikasyon olarak RDX ve PETN maddelerinden hazırlanmış TNT ile güçlendirilmiş, İstanbul Beşiktaş’daki olayda kullanan bombanın bir benzerini, engelli Ümit Kepir’in evine koydu. Olayı planlayan Kenan Çicek, daha sonra Adana'da bombayı yüklemek için otomobil çalmak istedi. Ancak, başaramayınca Şanlıurfa'dan hırsız S.T.’ye 63 K 1709 plakalı aracı çaldırdı.



Soruşturmada, Şanlıurfa’dan çalınan aracın kapısının açık olduğu, anahtarının paspas üzerinde bırakıldığı, o nedenle aracın kolaylıkla çalındığı, orijinal anahtarı ile çalıştırılıp, Adana’ya getirildiği belirlendi. Kayseri polisinin Makine Mühendisleri Odası'ndan aldığı raporla, bu durum kesinlik kazandı.



Bu arada canlı bomba Kasım Yıldırımçakar, 4 gün kaldığı Ümit Kepir’in yanından Ekrem Uğur’un yanına geçti. 'Canlı bomba' terörist Kasım Yıldırımçakar, Ümit Kepir, Kenan Çicek’in sevgilisi olan ve özel bir şirkette çalışan Elzem Şırnak’ın yanına gidip gelerek, Kayseri saldırısının planını kağıda dökerek, üzerinde çalıştı.



BOMBA, ARACA ADANA’NIN SARIÇAM İLÇESİ KIRSALINDA YÜKLENDİ



Çalıntı LPG’li hafif ticari araç, Adana’nın Sarıçam İlçesi'nde bulunan Sarıçam, Kozan, İmamoğlu ilçeleri üçgenindeki ormanlık alana getirildi.



Kenan Çicek, canlı bomba Kasım Yıldırımçakar ile birlikte, bombayı çalıntı araca yükledi. Bu arada, 71 EU 595 ikiz sahte plaka İstanbul’da yakalanan Murat Talan tarafından basılırken, trafik ve sigorta belgeleri ise, Ukrayna’ya kaçtığı söylenen Sait Karabulut tarafından düzenlendi.



Kenan Çicek, 1'inci Komando Tugayında askerlik yapan 5 askerden de aldığı bilgiler doğrultusunda, kroki hazırladı.



16 Aralık akşamı krokiyi alan Kasım Yıldırımçakar, Şanlıurfa’dan çalınan ve ikiz plakalı hafif ticari araçla, Adana üzerinden Gaziantep- Kahramanmaraş otoyolundan, Kayseri’nin Sarız İlçesi'ne geldi. Daha sonra, Malatya- Kayseri yoluna çıkarak Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundan LPG aldı.



Tüm belgeleri tamam olan ve arka koltuğun altına yerleştirilmiş bombayla 17 Aralık saat 01.30- 02.00 sıralarında Kayseri kent merkezine ulaştı. Terörist, Talas İlçesi'nde çarşı izinine çıkan askerlerin içinde bulunduğu 2 halk otobüsünün güzergahının bulunduğu Komando Caddesi'ne yakın, boş bir arazide ağacın altına hafif ticari aracını park etti. Geceyi burada aracın kaloriferini çalıştırarak geçirdi.



BOMBA KANDİL’DEN GELDİ



Terör örgütünün merkezi Kandil’de askeri mühimmat kullanarak, fabrikasyon olarak RDX ve PETN maddelerinden hazırlanmış TNT ile güçlendirilmiş, hafif ticari araçtaki yaklaşık 20 kiloluk bombayı terörist, PKK sempatizanı olduğu yaptığı yazışmalardan anlaşılan Hamit Eroğlu’nun kullandığı 38 AB 180 plakalı otobüse solundan yaklaşarak patlattı. Olay sonrası 14 Mehmetçik şehit olurken, 56’sı ise yaralandı.



Bombalı eylemin ardından Kenan Çicek, kendi ailesi ve bombacının annesi Hürriyet ve babası İ.Hakkı’yı yanına alarak, Diyarbakır'a gitti. Patlama sonrası Kayseri polisi, canlı bombanın üzerinden çıkan kroki üzerindeki parmak izinden yola çıkarak Kenan Çicek’e ve Adana’daki arkadaşlarına, İstanbul’daki sahtecilik şebekesine, Kayseri’de 1'inci Komando Tugayındaki 3 bin askerin telefon kayıtlarından, örgüte bilgi aktararak, yardım ve yataklık yapan 5 askere, otobüs sahibi ve sürücüsüne ulaştı.



3 ZANLI FİRARDA CANLI BOMBANIN BABASI DA TUTUKLANDI



Kayseri’deki patlama olayının asıl planlayıcısı olan PKK terör örgütünün Lice sorumlusu ’Porsipi’ kod adlı İshak Özçaktu ile bombalı aracın sigorta ve diğer belgelerini hazırlayan ve Ukrayna’ya kaçtığı öne sürülen Sait Karabulut ile aracı çalan S.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Bu arada adliyeye gönderilen 26 kişiden 4’ü Cumhuriyet Savcısı tarafından, 2’si Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince adli kontrol şartıyla salıverildi. Aralarında olayı planlayan, yardım ve yataklık yapan, patlamanın meydana geldiği otobüsün sürücüsü ve sahibi ile 5 askerinde bulunduğu 20 kişi tutuklandı.



Tutuklanan Kenan Çicek, Ekrem Uğur, Ümit Kepir, Hüseyin Polat, Mehmet Yolcu, Mehmet Ayaz, Barış Kaya, Murat Talan, Serkan Ay, H. İbrahim Karatay, Hasan Ekici, Fahri Demirbaş, İ.Hakkı Yıldırımçakar (canlı bombanın babası), Hamit Eroğlu (patlatılan otobüs sürücüsü), Abdurrahman Çoban (Asker) Semih Aşkan (Asker), Bilal Uluay (Asker), Bedri Öner (Asker), Ahmet Akyüz (Asker) Ahmet Kamanlı ile adli kontrol şartıyla salıverilen teröristin annesi Hürriyet Yıldırımçakar, otobüsün sahibi Ali Büküm, olayı planlayan Kasım Çicek’in sevgilisi Elzem Şırnak, Mehmet Ekici, Sedat Demir ve Mehmet Eroğlu; terör amaçlı bombalı araçla saldırı, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak, örgüte yardım ve yataklıkta bulunmak, terör propogandası yapmak, terör amaçlı kasten öldürme ve yaralama, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurduğu anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, mala zarar verme, Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından yargılanacak.