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    • Kayseri'de 36 iş adamı tutuklandı. İşte tutuklanan isimler...

    Kayseri’de FETÖ/PYD soruşturması kapsamında 2 hafta önce gözaltına alınan işadamlarından AK Parti Kayseri eski İl Başkanı Ömer Dengiz ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Nurettin Okandan’ın da aralarında bulunduğu 45 kişiden 36’sı tutuklandı. 9’u ise adli kontrol ve yurtdışı yasağıyla salıverildi

    27 Ağustos 2016 Cumartesi 08:57
    Kayseri'de 36 iş adamı tutuklandı. İşte tutuklanan isimler...
    Kayseri’de 15 Temmuz darbe girişimi ardından Cumhuriyet Savcılığı Anayasal Suçlar Bürosu tarafından yakalama kararı verilmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadrele ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube'deki 400 polis tarafından 121 işadamına yönelik operasyon yapıldı. FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini düşürmek, yardım, yataklık, terörizme maddi finans sağlamak suçlarından gözatlına alınan ve 2 haftadan bu yana sorgulanan şüpheliler 3 ayrı grup halinde nöbetçi Sulh ceza mahkemesine çıkarıldı. Dün sabah adli tabiplikte sağlık kontrolünü yapılması ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilen şüphelilerin ifade alınması bugün saat 06.45’e kadar sürdü. Nöbetçi mahkeme, aralarında AK Parti eski başkanı Ömer Dengiz, AK parti eski yöneticileri, Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Nurettin Okandan, işadamı, doktor, avukat, sanayici, ev kadınlarının da bulunhduğu 45 şüpheliden 36’sı hakkında tutuklama kararı verdi. Tutuklananlar şunlar:

    Abdullah Eraslan, Abdurrahman Haskaraman, Ahmet Köseoğlu, Ahmet Mercan, Bülent Ünsal, Cüneyt Gazezoğlu, Ekrem Horozoğlu, Ersin Kıranatlıoğlu, Fatih Somyürek, Hamit Kıranatlı, Hüsamettin Keçeli, Hüseyin Akbulut, Hüseyin Cindoruk, İkbal Bayatlıgil, İsmail Rüştü Talhaoğlu, İsmail Saffet Baktır, Mehmet Arı, Mehmet Kıranatlı, Memiş Alemdar, Metin Filiz, Mustafa Enes Haskahraman, Mustafa Kilci, Mustafa Özkarakaya, Mustafa Özkeçeci, Mustafa Özlütürk, Mustafa Salın, Nurettin Okandan, Orhan Topçuhasanoğlu, Osman Köseoğlu, Ömer Dengiz, Sevim Yücel, Seyit Sevgin, Suat Somyürek, Süleyman Gürkök, Şaban Hasçalık, Veyis Niyazioğlu’.

    Şüpheliler arasında bulunan Abdulkadir Şenkalp, Arslan Erenler, Elif Bozdağ, Emir Özyürek, Hürmet Sınağ, Kamil Köksal, Mehmet Uçarkuş, Mevlüt Yoldaş ve Veysel Çifti ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı koşulu ile salıverildi.

    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Kayseri, Kayseri Tutuklama, Fetö Tutuklama

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