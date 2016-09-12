Haber Kaynağı: DHA

11 Eylül sabahı 2 il, 24 ilçe ve 2 beldede toplam 28 belediyeye, PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütüne yardım ve destek verdikleri gerekçesiyle haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında belediye başkanlarının yerine yeni görevlendirmeler yapıldı. Kayyum olarak atananlar dün sabah saatlerinde görevlerine başladı.Ağrı'nın Diyadin İlçe Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Mekan Çeviren 3 katlı belediyenin girişine Atatürk posteri ve pencerelerine de Türk bayrakları astırdı. Gece ışıkları yakılan belediyenin önünde duran bir kişinin de Türk bayrağını sallarken çekilen fotoğrafı 'Diyadin Belediyesi' yazısı ile sosyal paylaşım sitesinde paylaştı.Diyadin'in DBP'li Belediye Başkanı Hazal Aras, terör operasyonu kapsamında bir süre önce gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.