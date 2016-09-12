12 Eylül 2016 Pazartesi
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    • Kayyum atanan belediye bu fotoğrafı paylaştı

    İçişleri Bakanlığı'nca Ağrı'nın Diyadin İlçesi Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Mekan Çeviren, belediyeyi Türk bayrakları ile donatttı

    12 Eylül 2016 Pazartesi 14:46
    Kayyum atanan belediye bu fotoğrafı paylaştı
    11 Eylül sabahı 2 il, 24 ilçe ve 2 beldede toplam 28 belediyeye, PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütüne yardım ve destek verdikleri gerekçesiyle haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında belediye başkanlarının yerine yeni görevlendirmeler yapıldı. Kayyum olarak atananlar dün sabah saatlerinde görevlerine başladı.

    Ağrı'nın Diyadin İlçe Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Mekan Çeviren 3 katlı belediyenin girişine Atatürk posteri ve pencerelerine de Türk bayrakları astırdı. Gece ışıkları yakılan belediyenin önünde duran bir kişinin de Türk bayrağını sallarken çekilen fotoğrafı 'Diyadin Belediyesi' yazısı ile sosyal paylaşım sitesinde paylaştı.

    Diyadin'in DBP'li Belediye Başkanı Hazal Aras, terör operasyonu kapsamında bir süre önce gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.


    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Diyadin, Diyadin Belediyesi, Kayyum

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