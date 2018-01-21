Kaza kurbanı noter Zekiye Ersin toprağa verildi

Yarı yıl tatilinden yararlanarak yeğenleriyle birlikte Bursa Uludağ'a kayak yapmak üzere otobüsle Ankara’dan yola çıkan Zekiye Ersin, 06 FL 644 plakalı otobüsün Eskişehir yakınlarında kaza yapınca öldü. Kazada Zekiye Ersin ile birlikte 11 kişi öldü, 44 kişi de yaralandı. Kırşehir’de 15 yılı aşkın süreden bu yana Çubuk İş Merkezi’nde Kırşehir 3'üncü Noteri olarak görev yapan Zekiye Ersin’in Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirmesi büyük üzüntü yarattı. Noter Zekiye Ersin ile birlikte Uludağ’a kayak için giden yeğenlerinin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildikleri belirtildi.Kaynak: DHA
Kırşehir’in en eski terzi esnaf ve hakemlerinden Alaattin Ersin’in kızı olan, halen Kırşehir Barosu avukatlarından Emel Ersin’in de kardeşi olan Zekiye Ersin’in cenazesi bugün Cacabey Camii'nde kılınan cenaze namazı ardından Aşıkpaşa Mezarlığı’nda toprağa verildi. Zekiye Ersin ile birlikte Uludağ’a giden ve kazadan ayağı kırılarak yaralı olarak kurtulan yeğeni Çınar Ersin de cenaze törenine tekerlekli sandalye ile katıldı ve gözyaşlarını tutamadı. Cenaze törenine Kırşehir Barosu Başkanı Mehtap Karaburçak Tuzcu başta olmak üzere avukatlar, hakimler, savcılar, noterler, siyasi parti başkanları ile temsilcileri, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.
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