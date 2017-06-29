Kaza şehidi askerler, memleketlerine uğurlandı

KİLİS'te, askeri kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada şehit olan 30 yaşındaki Astsubay Üstçavuş Şevket Alnıdelik ile 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ömer Çintay'ın cenazeleri, Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen askeri törenle memleketlerine gönderildi

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevli oldukları belirtilen ve konuşlu oldukları karakola dönen Astsubay Şevket Alnıdelik yönetimindeki 27 L 1683 plakalı askeri kamyonet, dün öğleden sonra Kilis-Elbeyli karayolunun 18'inci kilometresindeki Havuzluçam Köyü yakınlarında, karşı yönden gelen 47 yaşındaki Süleyman Temizkan'ın kullandığı 31 ZB 251 plakalı kamyon ile çarpıştı.



Kazada uzman Çavuş Ömer Çintay olay yerinde, astsubay Şevket Alnıdelik ise kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit oldu. Kamyon sürücüsü Süleyman Temizkan ile yanındaki 4 kişi yaralandı.



Kazada şehit olan askerlerin cenazeleri, sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsilerinin ardından Gaziantep Havalimanı'na götürüldü. Şehit askerler için burada düzenlenen uğurlama törenine, Vali Ali Yerlikaya, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, askerler ve protokol üyeleri katıldı. Şehitlerin cenazeleri, askerler tarafından cenaze aracından omuzlanıp Solotürk uçağına taşındı. Şehitlerden astsubay Alnıdelik'in cenazesinin Samsun'a, uzman çavuş Çintay'ın cenazesinin ise Muş Havaalanı'na ,orandan da karayoluyla Bingöl'e götürüleceği belirtildi.









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