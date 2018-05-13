Kaza yapan öğretmen hayatını kaybetti

Malatya'nın Darende ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyerlere saplanan otomobildeki öğretmen Ahmet Duran İnce (32) öldü, 3 kişi de yaralandı

Kaza yapan öğretmen hayatını kaybetti
13 Mayıs 2018 Pazar 15:24

Kaza, öğle saatlerinde, Gümüşlü Dere mevkisinde meydana geldi. Ramazan Güllüoğlu yönetimindeki 44 AN 314 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyerlere saplandı. Kazada, sürücü Ramazan Güllüoğlu ile araçta bulunan Muttalip Tandoğan ve Mehmet Emin Akçay yaralanırken, öğretmen Ahmet Duran İnce ise yaşamını yitirdi. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla ilçedeki hastaneye götürüldü.

Öğretmen Ahmet Duran İnce'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #malatya #kaza #ölüm
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