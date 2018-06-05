Kaza yaptı, bıçak çekip araçtan inmedi

Başakşehir'de kaza yapan TIR sürücüsü kendisini kurtarmaya gelen polis ve itfaiye ekiplerine bıçak çekti. Sürücünün bıçaklı direnişi yaklaşık 3 saat sürdü

Kaza yaptı, bıçak çekip araçtan inmedi
05 Haziran 2018 Salı 13:00

Kaza saat 09.30 sıralarında Başakşehir 3. Köprü istikametinde meydana geldi. Kontrolden çıkan bir TIR bariyerleri aşarak yeşil alana girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak eline bıçak alan sürücü yanına kimseyi yaklaştırmadı. TIR sürücüsü yaklaşık 3 saat sürdü. Gözaltına alınan sürücü, polis merkezine götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kaza #tır #başakşehir
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