Kazada ölen 6 kişilik gurbetçi ailenin cenazeleri Gaziantep'e getirildi

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR'ın, karşı şeride geçerek 1 minibüs ile 2 otomobile çarptığı kazada yaşamlarını yitiren 6 kişilik gurbetçi Erdoğan ailesinin cenazeleri, Gaziantep'e getirildi. Almanya'ya dönüş yolunda meydana gelen kazada yaşamını yitiren Erdoğan ailesinin yakınları göz yaşlarına boğuldu

Dün akşam saatlerinde, Gebze'de TEM yolunda meydana gelen kazada, Ankara yönüne giden 33 F 4537 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek UHMY63 Almanya plakalı minibüse, ardından da 34 MGY 4537 plakalı otomobile ve BL97566 İsveç plakalı otomobile çarptı. Yıllık izinlerini geçirdikten sonra Almanya'ya dönerken TIR'ın çarptığı minibüste bulunan, gurbetçi aile fertleri 35 yaşındaki Adnan, 35 yaşındaki eşi Fatma ile çocukları 10 yaşındaki Melisa, 8 yaşındaki Müslüm, 5 yaşındaki Yakup ve 6 aylık Yusuf Erdoğan yaşamlarını yitirirken, 3 kişi ise yaralandı.Erdoğan ailesinin cenazeleri Kocaeli'nde yapılan otopsilerin ardından bugün uçakla Gaziantep'e getirildi. Kaza sonucunda tamamı ölen 6 kişilik Erdoğan ailesinin yakınları da Asri Mezarlıktaki gasilhaneye akın etti. Ailenin gözyaşlarına boğulan yakınları sinir krizleri geçirdi. Kazada yaşamını yitiren Adnan Erdoğan'ın kendisiyle aynı adı taşıyan yeğeni Adnan Demir, dayısının 20 yılı aşkın süredir Almanya'da yaşadığını ve her yıl izin alarak Türkiye'ye geldiğini söyledi. 6 hafta önce yıllık iznini geçirmek üzere Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesine gelen dayısının ailesinin dönüş yolundaki kazada can verdiğini anlatan Demir, şöyle dedi:"Dayım yıllardır Almanya'daydı, eşi ve çocuklarıyla beraber 6 hafta önce buraya tatile geldi. Tatilini burada geçirdikten sonra dün sabah Gaziantep'ten, Almanya'ya dönmek için yola çıktı. Kocaeli tarafında feci bir kazaya kurban gittiler. TIR, dayımın kullandığı minibüse çarpmış, ailece yaşamlarını yitirmişler. Cenazeler bu sabah uçakla geldi. Bizim asıl memleketimiz Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Aşağı Göklü Mahallesi. Cenazeleri buradan aldıktan sonra memlekette defnedeceğiz."Erdoğan ailesinin, cenazelerinin ikindi namazından sonra Halfeti'ye bağlı Aşağı Göklü Mahalle mezarlığında defnedilecek.Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde 6 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı trafik kazasına neden olan ve aşırı hız yaptığı ileri sürülen TIR sürücüsü Ziver Aktaş jandarmada verdiği ifadesinde, Osmangazi Köprüsü bağlantı yolunda aniden bir aracın önüne geçmesi nedeniyle aracının kontrolünü kaybettiğini iddia etti.TEM Otoyolu Gebze Muallimköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Ziver Aktaş yönetimindeki TIR karşı şeride geçerek 1 minibüs ve 2 otomobile çarptı. Kazada, Gaziantep'ten Almanya'ya dönen ailenin bulunduğu minibüsteki 6 kişi ölürken, diğer araçlarda bulunan 3 kişi ise yaralandı. Kazaya neden olan TIR sürücüsü Ziver Aktaş, jandarma tarafından gözaltına alındı. Aşırı hız yaptığı ileri sürülen şoför Ziver Aktaş ifadesinde, TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü bağlantı yoluna doğru yaklaşırken bir aracın önüne geçtiğini, çarpmamak için direksiyonunu kırınca kontrolü yitirip karşı şeride geçerek kazaya neden olduğunu iddia etti. Ziver Aktaş, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.