Kazadan sonra 2 saat aranan kişi, evinde bulundu

Adana'da bir otomobil atık su kanalına düştü. Araçtan 2 kişi yaralı kurtuldu. Araçtan düşerek akıntıya kapıldığı düşünülen bir kişi de 2 saat arandı. Ancak aranan şahıs evinde bulundu
Adana'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç saat 04.45 sıralarında atık su kanalına düştü. Aşırı hız nedeniyle düştüğü tespit edilen aracı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralanan otomobil sürücüsü Bülent Bayındır ve yanındaki Hanifi Güllü'yü araçtan çıkartarak hastaneye kaldırdı.
Bayındır, hastaneye götürülürken, araçta yanlarında kuzeni Özer Sönmez'in de bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine kazanın bulunduğu yerde kapsamlı bir arama başlatıldı.
Sönmez'in akıntı ile sürüklendiğini düşünen ekipler, itfaiye ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Kanal ve çevresinde yapılan aramalarda Sönmez'e ulaşılamadı. Sönmez'in araçta fırlayarak aracın altında kalma ihtimaline karşı itfaiye vinci ile otomobil yerinden kaldırıldı. Ancak Sönmez'e burada da ulaşılamadı.
Bu arada araştırma yapan polis, kayıp olan Sönmez'in ev adresine ulaştı. Sönmez'in evine giden polis, kayıp kişiyi evinde bulunca aramalar da sona erdi. Polis ekipleri ifadesini almak için Sönmez'i karakola götürdü. Sönmez'in kaza sırasında araçta olup olmadığı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.