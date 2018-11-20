Kazak fasulyesine sahip çıkıyorlar

Balıkesir'in Manyas ilçesinin kırsal Kocagöl Mahallesi'nde çiftçiler, Don Kazakları'ndan kalan müthiş lezzet Kazak fasulyesine sahip çıkıyor

1707 yılında Rus Çarlığı'na isyan ederek Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuban ordusuna sığınan Don Kazakları, 33 yıl Ruslarla savaştıktan sonra padişahın teveccühünü kazanarak Osmanlı topraklarına yerleşme hakkı elde etti.

Don Kazakları, 1740 yılında Manyas Gölü'nün kenarında bulunan bugünkü Kocagöl Mahallesi'nin bulunduğu bölgeye yerleşti. 222 yıl burada yaşadıktan sonra 1962 yılında göç etmek zorunda kalan Don Kazakları'ndan 999'u kendi ülkelerine, 63'ü ise ABD'ye geri döndü.

Geri dönüşlerinde buradaki evlerini ve tarlalarını satmak zorunda kalan Don Kazakları bir de tohumlarını Rusya'dan getirdikleri fasulyeyi miras bıraktı. Kolay pişimi ve farklı damak tadıyla Marmara Bölgesi'nde haklı bir üne sahip olan ve miras bırakan Kazakların adı ile bilinen Kazak fasulyesi, bugün Kazakların yaşadığı bölgedeki Kocagöl Mahallesi çiftçilerinin geçim kaynağı oldu.

TALEBE YETİŞEMİYORLAR

Manyas Gölü'nün kenarında bulunan diğer köylerde de ekimi yapılan kazak fasulyesinin en lezzetli olarak Kocagöl Mahallesi'nde yetiştiğini iddia eden fasulye üreticileri, taleplere yetişemediklerini söylüyor.

Üretici Mehmet Şimşek "Kazaklardan kalan miras. Bu fasulye 3 ayda yetişiyor. Pişirmesi de kolay, ancak fazla kaynatmaya gerek yok, kaynatırsanız çorba olur" dedi.

Ayşe Çakıcı ise "Burası Kazaklardan kalma, eski adı Kazaklar zaten. Sonradan Kocagöl oldu. Kazak fasülyesini kilosu 13-14 liradan satıyoruz. Bir alan bir daha istiyor.Çok talep oluyor" diye konuştu.

Baki Kuşçu ise "Bu fasulye zor bulunur, daha temizlemeden harmanda satmaya başladık. Bu yıl az olduğu için fiyatlar da yükseldi. Tohumunu her yıl kendimiz ayırıyoruz, başka yerde bulmanız mümkün değil. Geçtiğimiz yıllarda fasulye tarlalarını Manyas Gölü suyu basınca bir-kaç kişi farklı yere ekmişti, yoksa tohumu kaybedecektik. Biz, yaşadığımız sürece bu ürünü ve mirası da yaşatacağız" ifadelerini kullandı.