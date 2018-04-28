Kazaya karışan otomobili çekici ile kaçırdılar

Ankara'da meydana gelen feci kazada bir kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası olaya karışan bir aracın çekici ile kaçırıldığı ortaya çıktı

Kazaya karışan otomobili çekici ile kaçırdılar
28 Nisan 2018 Cumartesi 09:45

Alınan bilgiye göre, Eskişehir yolunda merkez istikametine seyreden kadın sürücü F.A. idaresindeki 06 MPS 66 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle aynı yönde ilerleyen bir otomobille çarpıştı.

Direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan F.A, araçtan fırlayarak karşı şeride düştü. Bu sırada merkez istikametinden gelen iki otomobil de F.A'ya çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede F.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Görgü tanıkları, F.A. yönetimindeki 06 MPS 66 plakalı otomobil ile çarpışan aracın olay yerine gelen bir çekiciyle kaçırıldığını iddia etti.

Bunun üzerine polis ekipleri telsizden çekici üzerine yüklenmiş bordo renkli aracın arandığı anonsunu geçti.

Ayrıca ekipler, çevredeki MOBESE ve iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını da incelemeye aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #ankara kaza #trafik kazası
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