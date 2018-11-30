Kazma ve levye ile kuyumcuyu soydular

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iki şüpheli, kepengini kırarak girdikleri kuyumcudan bir miktar altın çaldı

Kazma ve levye ile kuyumcuyu soydular
30 Kasım 2018 Cuma 13:36

lçede kuyumcu dükkanı bulunan H.Ç, sabah iş yerine geldiğinde kepengin kırıldığını ve kapının da açık olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, iş yerine, güvenlik kamerasının yönü değiştirilerek, kepenginin ise kazma ve levyeyle kırılarak girildiğini belirledi.

Kamera görüntülerinden, kapüşonlu iki şüphelinin, iş yerine girdiği, tezgahtaki bir miktar altını alıp kısa sürede ayrıldıkları tespit edildi. İş yerindeki kasada bulunan altınların ise çalınmadığı saptandı.  Polis ekiplerinin, iş yerindeki ve çevredeki incelemesi sürüyor. Kuyumcu H.Ç, ilk belirlemelerine göre, tezgahta bıraktıkları değeri 50 bin lirayı aşkın altının çalındığını ifade etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #kazma #levye #kuyumcu #soygun
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