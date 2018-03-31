KDV iadeleri düzenlemesi Meclis'te geri çekildi

KDV yasasının Meclis görüşmeleri sırasında sürpriz bir şekilde devreden KDV iadelerine ilişkin düzenleme geri çekildi. Uzun zamandır üzerinde çalışılan devreden KDV sorununun geri çekilmesinin nedeninin kaynak sıkıntısı olduğu iddia ediliyor

Katma Değer Vergisi’nde reform olarak nitelendirilen devreden KDV’nin iade edilmesi kararından vazgeçildi. KDV’de reform paketi üzerinde uzun zamandır çalışılıyordu. Tasarının Genel Kurul görüşmeleri sırasında iadelerin ödenmesine ilişkin düzenlemeden sürpriz bir şekilde vazgeçildi. Düzenlemenin kaynak sıkıntısı nedeniyle geri çekildiği ileri sürülüyor. Aynı akşam Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının da yapıldığı öğrenildi. Buradaki değerlendirmeden sonra düzenlemelerin geri çekildiği belirtiliyor.



Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı KDV yasası değişikliğiyle bekleyen KDV iadelerinin ödenmesinin yolu açılacaktı. Yeni sistem devreye girecek, 12 ay içinde indirilemeyen KDV 6 ay içinde iade edilecekti. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda devreden KDV’nin 167 milyar lirayı bulduğu belirtilmişti. Ancak 167 milyar lira içinde kamunun ve belediyenin de devreden iadeleri bulunuyor. Tahminlere göre 70 milyar liralık iadenin ödenmesi gündeme gelecekti. Yeni sistemden dolayı ilk ödemelerin de 2020’de yapılabileceği öngörülüyordu. Genel Kurul’da önceki gün KDV iadesinin üç ay içinde yapılmaması halinde mükellefe faiz ödemesi ile 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle indirim yoluyla giderilemeyen KDV iadesine yönelik Maliye Bakanlığı’na yetki verilmesine yönelik düzenlemeler de tasarıdan çıkarıldı.



DENETİM TARTIŞMASI



KDV reformunda atılan geri adımın; maliyetinin ne olacağı konusunda bir netlik sağlanamaması, kaynak sıkıntısına neden olabileceği gerekçesine dayandığı belirtiliyor. İadelerin her yıl yüzde 20’sinin ödenmesi düşünülüyor ve 5 yıl içinde bitirilmesi planlanıyordu. Ancak coğrafi şartlar, ABD’nin ticaret savaşları gibi gelişmeler nedeniyle geriye dönük ödemelerin yapılmasının sıkıntıya neden olabileceği üzerinde durulduğu ifade ediliyor. Ödemelerin bütçede sorun yaratabileceği endişesiyle uygulamadan vazgeçildiği kulislerde konuşuluyor. Görüşmeler sırasında Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun toplandığı ve bu değerlendirmelerin orada yapıldığı dile getiriliyor. Diğer yandan KDV iade talepleri ile ilgili inceleme yapılacağı söylemlerinin de geri adımda etkili olduğu konuşuluyor.