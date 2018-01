Kedi-köpek sahiplerine önemli uyarı!

Bilim insanlarının yeni bir araştırması, köpek ve kedileri çiğ et ile beslemenin, hem hayvanları hem de sahiplerini tehlikeye sokabilecek "patojenler" (hastalığa neden olan her türlü organizma) içerdiğini ortaya koydu

The Guardian'ın haberine göre, evcil hayvan sahipleri et, kemik ve organ gibi dondurulmuş satın alınan ve sonra çözülen ürünleri tercih ediyor.



Evcil hayvan sahiplerinin bu tür beslemeyi tercih etmelerinin nedenleri arasında; bu ürünlerin evcil hayvanlar için daha "doğal" olması, işlenmiş yiyeceklerdeki katkı maddelerini içermemesi, cilt ve alerji gibi sağlık sorunlarına karşı direnç kazandıklarının düşünülmesi yer alıyor.



Ancak, araştırmacılara göre, evcil hayvan sahiplerinin bu seçimi, evcil hayvanlarda görülen sağlık sorunlarını önlediğine ilişkin herhangi destek sağlamadığı gibi, "çiğ et diyetleri" diş ve bağırsakta yaralanmalara ya da büyüme sorunlarına neden olabiliyor.



Habere göre, bu gibi sorunlar evde hazırlanmış çiğ et mamalarının bazı besin değerlerini içermemesinden kaynaklanıyor.



Yapılan en yeni araştırma ise başka bir endişeye işaret ediyor: patojenler.



Hollanda'daki Utrecht Üniversitesi'nde yapılan yeni araştırmanın ortak yazarı Paul Overgaauw, "Her geçen gün daha çok insanın kedi ve köpeklerini bu tür ürünlerle beslediğini görüyoruz; ancak, bu besinler bakteri ve parazitler içeriyor" uyarısında bulundu.



Veteriner Kayıtları dergisinde yazan araştırmacılar, köpek sahiplerinin yarısından çoğunun köpeğini en azından kısmen çiğ et ile beslediği düşünülen Hollanda'da, sekiz markanın 35 çiğ et ürünü örneklerini analiz ettiler.



Etler çözüldükten sonra, bilim insanları salmonella, listeria, E coli ve antibiyotik dirençli E coli'nin yanı sıra Sarcocystis ve Toxoplasma gondii olarak bilinen ve özellikle bebeklerde sorunlara neden olabilecek iki tür parazitin varlığını araştırdı.



Sonuçlar, test edilen ürünlerin yüzde 23'ünde insanlarda böbrek yetmezliğine neden olabilecek bir E coli türü bulunduğunu, yedi markanın ürünlerinin yüzde 80'inde de antibiyotik dirençli E coli bulunduğunu ortaya koydu.



Ayrıca ürünlerin yarısından çoğunda listeria, yüzde 20'sinde salmonella, yüzde 23'ünde sarkisist ve yüzde 6'sında Toxoplasma gondii türleri bulundu.



Overgaauw, parazitlerin etler dondurulduğunda etkisiz olabileceğini ancak bu yöntemin bakterilerde işe yaramayacağını söyleyerek, evde hazırlanmış çiğ et diyetlerinin yalnızca evcil hayvan için değil aynı zamanda, çapraz bulaşma veya hayvanların yaydığı “patojenler”e maruz kalma sonucu, insan sahipleri için de tehlike oluşturduğunu belirtti.



Yazarlar, farkındalığı artırmanın yanı sıra, çiğ et diyetlerinin risklerinin vurgulanması için etlerin etiketlenmesi gerektiğine de dikkat çektiler.



Araştırmaya katılmayan, Kraliçe Anne Hayvan Hastanesi'ndeki acil ve kritik tıbbı bakım ve klinik beslenme profesörü Daniel Chan, yeni araştırmanın evcil hayvanlar için çiğ et diyetleri hakkında giderek artan bir kanıt listesine eklendiğini söyledi ve ekledi:



"2000'li yılların başlarından beri çiğ et yeme diyetleriyle ilgili risklerin bulunduğunu biliyoruz; ancak, Avrupa'daki piyasada dondurulmuş çiğ et diyetlerini kontrol eden ilk araştırma bu."



Chan, veterinerlerinin çiğ et diyetlerinin taşıdığı riskleri evcil hayvan sahipleriyle görüşmesi gerektiğini vurguladı ve en iyi tedbirlerin ne olduğunun henüz bilinmediğini de sözlerine ekledi.