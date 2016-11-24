Kedi ve Köpekleriniz İçin Aradığınız Tüm Ürünler Petza'da

Evde kedi ve köpek gibi dostlar beslemek oldukça keyifli olmakla birlikte bakımını üstlenmek de sorumluluk isteyen bir iştir. Sevimli dostların beslenme, tuvalet, seyahat, sağlık ihtiyaçları yanı sıra konforlarını sağlayacak ürünleri de temin etmek gerekir. Hem kullanışlı hem de eğlenceli petshop ürünleri bulunan online alışveriş sitesi petza.com.tr kedi ve köpek sahiplerinin uğrak adresi olmaya aday

Köpek ve kedilerin ihtiyaçlarına yönelik kullanışlı, hayatı kolaylaştıran, güncel ve ulaşılabilir ürünler sunmayı hedefleyen online alışveriş sitesi Petza, çeşitli uluslararası markaların Türkiye Genel Distribütörü. 2010 yılında kurulmuş olan Petza.com.tr’da kuru ve konserve kedi maması çeşitleri, kuru ve konserve köpek maması çeşitleri, köpek ve kediler için hazırlanmış oyuncaklar, sağlık ürünleri, seyahat ve temizlik ürünleri ve ihtiyaç duyulabilecek tüm ürünler kedi ve köpek koleksiyonu bölümlerinde ayrı ayrı kategorilerde satışa sunuluyor.

Sitede yer alan kedi koleksiyonu bölümüne girildiğinde kediler için ihtiyaç duyulacak ürünler ayrı ayrı sıralanmakta. Satışa sunulan ürünler arasında kuru mama, konserve mama vitamin ve besin desteği, kedi ödülleri, şekilli tırmalamalar, mama ve su kapları, WC ürünleri, kedi yatakları, temizlik, bakım ve seyahat ürünleri, kedi tasmaları ve oyuncakları, sağlık ürünleri, kedi kapıları ve kafesleri yer alıyor.

Köpek koleksiyonu bölümünde ise kuru ve konserve köpek mamaları, vitamin ve besin destekleri, köpek ödülleri, küçük ve orta ırk köpekler , büyük ırk köpekler için kıyafetler, tasmalar, yataklar, mama ve su kapları, köpek aksesuarları, seyahat ürünleri, oyuncaklar, serinletici ürünler, sağlık ürünleri, WC ürünleri, kafesler, köpek kulübeleri ve kapılar, köpek ağızlığı ve köpek künyeleri yer alıyor.

Yüksek kilolu paketler tercih ederek kuru kedi ve köpek maması alındığında taşıma zorunluluğu olmayacağından Petza petshop ile alışveriş yapmak taşıma problemi olmayacağından rahatlık sağlayacaktır.