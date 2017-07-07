Kelepçe takmayı kabul etmeyen Demirtaş, mahkemeye getirilmedi!

Ankara 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek davaya katılmak üzere sabah saatlerinde, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden çıkmak için hazırlanan HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'a askeri yetkililer, kelepçe takmak istedi. Milletvekilliğinin devam ettiğini ve dokunulmazlığının bulunduğunu belirten Demirtaş, askeri yetkililere kelepçe takılması halinde duruşmaya gitmeyeceğini söyledi. HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın, askeri yetkililerin kendisini kelepçesiz duruşmaya götüremeyeceklerini belirtmesi üzerine tekrar kaldığı odaya döndüğü öğrenildi.
HDP Genel merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Demirtaş'ın bugün Ankara Adliyesinde görülecek duruşmaya bizzat katılma talebinde bulunduğu, mahkemenin bu talebini 30 Haziran'da kabul ettiği belirtilerek şöyle denildi:
"Demirtaş, bu sabaha karşı saat 03.40'ta Edirne Cezaevi'nde, yola çıkmak için geldiği servis aracında kendisine kelepçe takılmasının istenmesi üzerine Jandarma Bölük Komutanı ve nöbetçi müdür ile bir görüşme yapmıştır. Görüşmede halen milletvekili olduğunu, dokunulmazlığının devam ettiğini, kelepçe takılması halinde duruşmaya gitmeyeceğini ifade etmiştir. Jandarma Bölük Komutanının kelepçesiz götüremeyeceklerini ifade etmesi üzerine Demirtaş, kendisinin halk iradesiyle seçilmiş bir milletvekili olduğunu belirtmiştir. Kelepçe takılması konusundaki dayatma üzerine Demirtaş, saat 04.10'da kaldığı odaya geri dönmüştür."
Adaletsizliğe karşı direneceğiz
HDP Genel Merkezi, Edirne Cezaevi'nde bulunan ve bugün Ankara'daki duruşmasına kelepçe ile götürülmek istendiği için gitmediğini açıkladığı HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Saatlerce sürecek bir ring yolculuğunda kelepçe uygulamasını yasadışı ve ahlak dışı buluyorum" dediğini belirtti. HDP Genel Merkezi tarafından duyurulan Selahattin Demirtaş'ın mesajı şöyle:
"Dün, avukatlarıma 'Duruşmaya getirilmemem halinde tek problemin, yol boyunca ring aracında bileklerime kelepçe takılmasını kabul etmediğim olduğu anlaşılmalıdır' demiştim. Ben halen dokunulmazlığı devam eden görevde bir milletvekiliyim. Halkın iradesini temsil ediyorum. Saatlerce sürecek bir ring yolculuğunda kelepçe uygulamasını yasadışı ve ahlak dışı buluyorum. Kelepçe takılmasını kabul etmediğim için de sabah saat 04.00 sıralarında cezaevi kapısından ring aracına bindirilmeden hücreme geri getirildim. Tutuksuz olduğum bir dosyada bile bu şekilde adil yargılanma hakkım engellendi. Tutuklu olduğum dosyada ise yargılanacağım mahkeme ve günü 8 ay geçmiş olmasına rağmen halen belli değildir. Adaletsizliğe karşı her halükarda direneceğiz ve temsil ettiğimiz halk iradesinin onurunu koruyacağız."