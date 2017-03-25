Kemal Sunal filmi gibi. Bir aile bu gardıropta yaşıyor!

Şanlıurfa'da, 3 ay boyunca 500 lira kira ile elektrik ve su parasını ödeyemeyen hurdacı 48 yaşındaki Veysi Hurma, ev sahibi tarafından evden çıkarılınca, kullandığı gardırobu, 'Gülen adam' filminden esinlenerek 2 metrekarelik tek gözlü mobil eve dönüştürdü. Altına da 4 teker taktıran Veysi Hurma, eşi ve 5-12 yaşlarındaki 3 çocuğu ile Türk bayrağı astığı mobil evde yaşamaya başladı.