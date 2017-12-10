Kenan Sofuoğlu'nun hayatı belgesel oluyor

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun hayatı, "Köklere Dönüş" belgeseli ile seyirci karşısına çıkacak

Yapımcılığını Red Bull Media House'un üstlendiği ve dünyaca ünlü spor yıldızlarının hayatını anlatan belgesel serisi, Sofuoğlu'nun Sakarya'dan başlayarak dünya şampiyonluğuna uzanan hikayesini anlatacak.



Dünyada Red Bull TV'den yayınlanacak belgeselin galası, Ocak 2018'de yapılacak.



Kenan Soğuoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini ve Erdoğan'ın belgeselin fragmanını izlediğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız fragmanı izledi ve beğendi. Kendisi, 'Galayı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapalım ve Türkiye'nin her yerinden genç sporcuları da çağıralım, izlesinler. Hiç olmayan bir spor dalında sıfırdan bir sporcunun yükselişi ve dünya şampiyonu oluşunun hikayesini herkese izletelim.' dedi. Belgeselin galasını, 2018 yılının ocak ayında külliyede yapmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.



Milli sporcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri sırasında kariyer planlarıyla ilgili de konuştuklarını vurgulayarak, şunları söyledi:



"Fransa'da kaza yaptığım zaman Sayın Cumhurbaşkanımız beni aradı ve 'İyileşince yanıma gel, konuşalım. Sporu zirvede bırakmanı istiyorum.' demişti. Kendisiyle görüştüğümde, sağlığıma kavuştuğumu ve bir yıl daha devam etmem gerektiğini söyledim. İmzaladığım anlaşmalar var ve yetiştirdiğimiz sporcu artık dünya şampiyonasında iddialı hale geldi. Bizden bayrağı devralacak seviyeye geldiğini ilettim. Sayın Cumhurbaşkanımıza, 1 yıl daha devam edip 2018 yılında şampiyonluğu almak ve kariyerimi de 20. yılımda noktalamak istediğimi ilettim. Kendisi de isteğimi kabul etti."





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