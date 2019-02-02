Kendi sesini inkar etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin yargılandığı davada 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Kuleli Askeri Lisesi eski komutanı, meslekten ihraç edilen albay Mürsel Çıkrıkçı, savunmalarında kendisine ait olduğu tespit edilen ses kayıtlarını inkar etti

Kendi sesini inkar etti
02 Şubat 2019 Cumartesi 14:07

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında aktif rol alarak birçok  vatandaşın şehit olması veya yaralanmasında talimatları bulunan darbeci sanıklar,  yargılandıkları davalarda, elde edilen görüntü, ses kayıtları ile tanıkların  teşhis ve anlatımlarına rağmen savunmalarını inkar stratejisiyle sürdürüyor.

Cezaevine girdikten sonra örgüt talimatı çerçevesinde inkar yolunu  seçen sanıkların savunmalarında öne sürdükleri tezlerin bir çoğu, kanıtlanan  delillerle çürütüldü. Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy,  Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan  olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince  yargılanan Kuleli Askeri Lisesi eski komutanı görevden ihraç edilen albay Mürsel  Çıkrıkçı da 9 Mayıs 2018'deki oturumda savunma yaptı. Darbe girişiminden haberi olmadığını savunan Çıkrıkçı, olay günü  sadece agresif tavırlar sergileyen vatandaşların ellerini bağladığını söyledi. Bir müştekinin telefonunu açarak konuşmalarını kayda aldığı Çıkrıkçı,  seslerin montaj olduğunu ileri sürerek kendisine ait ses kaydını inkar etti.

İŞTE O İFADELER

Çıkrıkçı, kendisine ait olduğu belirtilen ses kayıtlarında, darbe  gecesi şu ifadeleri kullanıyor:

"Şu an Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti  yönetimine el koymuştur.", "Kapat, bütün herkes telefonlarını kapatsın, askerin  sözünü dinlediğiniz sürece selamettesiniz. Selamet isteyenler askerin sözünü  dinlesinler, şu an askerin sözü devlettir. Bunun dışındakilerin sözü emin olun  çapulculardır. Onlarla beraber olmak isteyenler gerekli sıkıyönetim cezaları ile  cezalandırılacaktır.", "Komutanım bölgeye mühimmat nakli yaptırabilir misin?  (Yakın mesafeden silah sesleri geliyor) Helikopterler nerede helikopterler?  Beylerbeyi yolu üzerine helikopterleri yönlendirin.", "Direnen kalabalık var  doğrudan ateş edilsin. Şu an direnmeyen zaten dükkanların içerisine girmiş  durumda. Biz onları yol üzerine aldık, şu an kontrol altında yaklaşık 50-60  yakın insan var, kadın, çocuklar da var içlerinde."

Sanık Çıkrıkçı, ortaya çıkan bu ses kaydına ilişkin, insanları  yönlendiren kısımların kendisine ait olduğunu kabul ederken diğerlerinin ise  montaj olduğunu öne sürerek inkar yolunu seçti.

Dava kapsamında ifadesi alınan müşteki Kudret Pala da 15 Temmuz'da  arkadaşlarıyla birlikte Kuleli Caddesi'ne geldiklerinde, bu sırada darbe girişimi  için liseden çıkan ve bölgeyi kontrol altına almaya çalışan darbeci Mürsel  Çıkrıkçı ile emir ve komutasındaki diğer sanıkların, civardaki açık olan iş  yerlerine girerek ve seyir halindeki araçları durdurarak, vatandaşları derdest  ettiklerini gördüğünü anlattı.

Diz üstü oturmaya başladıklarını kaydeden Pala, "Saat 24.00 sıralarında  Mürsel Çıkrıkçı'ya telsizden bir asker, 'Komutanım biz halkı durduramıyoruz ne  yapalım?' diye sordu. Çıkrıkçı ise askere telsizden 'Kardeşim biz size kurşunları  niçin verdik? Sizi dinlemeyen halkı alnının çatından vurun' dedi. Bizi okul  önünde rehin aldıktan 1 saat sonra 'ne oluyor acaba?' diye kendi aramızda  konuşurken Çıkrıkçı yanımızda bulunan askerlere, 'Bunlar bir daha konuşurlarsa  bunları vurun' dedi." diye konuştu

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince, 10 Aralık 2018'de yapılan karar  duruşmasında tutuklu sanık Mürsel Çıkrıkçı, toplam 9 kez ağırlaştırılmış müebbet  ve bin 805 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Etiketler; #fetö
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