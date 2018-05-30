Kendini yakmak isteyen çiftçiye bir darbe daha

Kendini yakmak isteyen çiftçiye borç ödeme süresi dolmadığı halde jet hızıyla takip evrakı yollandı. İşçiye “Borcunu ödemezsen tarlanı alırız” diyorlar

Malatya Doğanşehir’deki Ziraat Bankası’nın önünde iflas ettiği, borçlarını ödeyemediği için hem traktörü ve içindeki tütününe hem de kendine benzin dökerek yakmaya kalkan çiftçi Metin Çelik’e bir darbe daha vurdular. Çelik’in bankadan kendisi ve eşi L.Ç. adına çektiği kredi için “Hemen ödemesini yapmazsa yasal yollara başvurulacağı” konusunda takip evrakı yollandı. Aynı zamanda iki dosyada yer alan kefiller için de aynı işleme başvuruldu.

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Çelik’e bankanın talimatı ile Ankara 12. Noteri’nden gönderilen 2 adet ‘borcunu ödemedin’ evrakının konu kısmında, “Müaccel hale gelen borcunuz ödenmezse yasal işlem başlatılacak” ibaresi yer alıyor.

“Muaccel”; vadesi gelmiş, ödenmesi gereken ya da talep edilebilen anlamına geliyor. Oysa Çelik, kendini yakma girişiminden önce bankaya faiz ödeyerek borcunu ötelediğini ifade ediyor. Eşine ait kredi borcunun dolmasına ise daha 3 ay (90 gün) var.

Çiftçinin bankaya ödemesi gereken tutarın üzerine çok büyük bir faiz borcu da biniyor. Çelik, eşi için çektiği bitkisel kredi için 237 bin TL üzerine 33 bin; kendi adına çekmek zorunda kaldığı 202 bin TL’lik zirai kredi için ise 6 bin 500 TL daha ödemek zorunda. Yani 40 bin TL fazladan ödeme yapacak.

Adeta savaş açtılar



Tarlası ipotek altında olan mağdur çiftçiye, satabileceği ürününü elden çıkarabilmesi için zaman tanınmadığı gibi borcunun vadesi gelmediği halde jet hızıyla takip evrakı gönderilmesi, derdini anlatan çiftçiye “Çok konuştun, bizi teşhir ettin” cezası olarak değerlendirildi. (Birgün)