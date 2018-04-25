Kendinizi daha çok kişiye ifade etmek için yeni bir dil öğrenin...

İletişimin en önemli noktalarından birinin dil olduğunu biliyoruz. Bunun için dilimizi geliştirmeye çalışıyor, çeşitli eğitimler alıyor, kitaplar okuyoruz. Böylelikle öğrendiğimiz kelimeleri, konuşma ve yazma sırasında kullanmaya başlıyoruz ve kendimizi daha iyi ifade etmeye başlıyoruz

İletişimin en önemli noktalarından birinin dil olduğunu biliyoruz. Bunun için dilimizi geliştirmeye çalışıyor, çeşitli eğitimler alıyor, kitaplar okuyoruz. Böylelikle öğrendiğimiz kelimeleri, konuşma ve yazma sırasında kullanmaya başlıyoruz ve kendimizi daha iyi ifade etmeye başlıyoruz.

Peki sağlıklı iletişim için sadece bir dil bilmek yeterli midir?

Bu sorunun cevabı elbette ki ''hayır''dır. Dünya üzerinde sadece tek bir millet, tek bir dil yoktur. Farklı farklı dilleri konuşan insanlarla anlaşabilme durumumuz çok sınırlıdır hatta imkansızdır diyebiliriz. Bu sebeple evrensel dili öğrenmek bizlere çok katkı sağlayacaktır. Dil öğrenmek için birkaç farklı seçenek vardır. Kendi çabalarımızla internet yoluyla ingilizce öğrenebiliriz. Fakat bu öğrenimin çok sağlıklı olduğu söylenemez. Çünkü anlayamadığımız, gözden kaçırdığımız önemli detaylar olabilir ve karşımızda soru soracağımız bir muhattap bulamayız. Diğer bir öğrenme yöntemlerinden biri, uzaktan eğitim kurslarıdır. Bu kurslardaki dersleri yine internet yoluyla takip edebiliriz. Videolarla, soru-cevap kağıtlarıyla, uzaktan eğitim ders notlarıyla ve eğitimcilerin canlı bağlantılar yapmasıyla İngilizce öğrenebiliriz. Diğer bir seçenek de yüzyüze eğitimdir ki bu en etkili olan öğrenme yöntemidir.

Sakarya yabancı dil kursları arasından bir kurs tercih edebilir ve İngilizce öğrenmek istediğimizi belirterek kayıt yaptırabiliriz. Fakat öncelikle cevaplandırmamız gereken bir soru vardır; Neden İngilizce öğrenmek istiyoruz? Eğitim farklı yollardan oluşacaktır. Eğer ki iş sebebiyle öğreneceksek teknik terimleri öğretecek eğitim verilecektir. Eğer ki yurtdışında eğitim göreceksek, gideceğimiz zaman iletişimimizi sağlıklı bir şekilde yapabileceğimiz bir eğitim verilecektir. Daha kolay yoldan öğrenebilmek istiyorsak bu ve bunun gibi sebepleri, yetkililere aktarmamız gerekir.

Sakarya İngilizce kursları arasından seçeceğimiz kurstaki tecrübe önemlidir. Kaç yıldır bu sektörde hizmet veriliyor, eğitim sonunda sertifika veriliyor mu, kaç öğretmen var, kaç öğrenci var, kurs saatleri nasıl, kurs tekrarı var mı, kısa sınavlar yapılıyor mu, ne kadar sürede öğretim vaad ediliyor, öğretim araç ve gereçleri nelerdir, ek kaynak alınacak mı, ücret ne kadar gibi soruları mutlaka sormamız gerekiyor. Farklı kurslardaki hizmetleri de öğrenip, karşılaştırma yaptıktan sonra kurs seçebiliriz.

''Aman canım, yeni bir dil ne işime yarayacak'' demeyin, büyüklerimizin de dediği gibi: Bir lisan bir insandır...