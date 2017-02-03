Kendisinden boşanmak isteyen eşini 15 bıçak darbesiyle öldürdü

Türkiye'de kadın cinayetlerinin sonu gelmiyor. Bir cinayet de Bursa'da işlendi

Türkiye'de kadın cinayetleri bir türlü son bulmuyor. Yeni bir kadın cinayeti haberi ise Bursa'dan geldi. Alınan bilgiye göre 41 yaşındaki Tahsin Taner Açıkgöz, kendisinden boşanmak isteyen 35 yaşındaki eşi Fatma Açıkgöz'ü bıçaklayarak öldürdü.



Olay dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. 3 çocuk annesi Fatma Açıkgöz, şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Tahsin Taner Açıkgöz'den boşanmak istedi. Fatma Açıkgöz, kasım ayında boşanmak için dava açarken, bu süreçte de eşi evden uzaklaştırma cezası aldı. Fatma Açıkgöz de bu süreçte bir markette çalışmaya başlayarak evini de ayırdı.



Tahsin Açıkgöz ise eşinin adresini öğrenerek ona bir pusu kurdu. Yol kenarında bulunan araçların arkasına saklanan katil koca, markete gitmek için evden çıkan eşini takip etmeye başladı.



Talihsiz kadını 200 metre kadar takip eden Açıkgöz, daha sonra da kadını önce yere düşürdü sonra da 15 kez bıçakladı. Bıçaklama sonrası bıçağı da çöp kutusuna atan Açıkgöz, taksi ile kaçmaya çalışırken vatandaşların şikayeti üzerine polis tarafından yakalandı.



Fatma Açıkgöz ise olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılmayarak hayatını kaybetti.



Zanlı Tahsin Açıkgöz ise eşinin kendisini başka bir erkekle aldattığını ileri sürdü ve cinayeti planlayarak işlediğini anlattı.