Kendisinden boşanmak isteyen eşini, asitli kahve ile zehirlemeye çalıştı

İstanbul'da bir adam, eşini asitli kahve ile öldürmek istedi. Koca için açılan davada müebbet hapis istendiOlay İstanbul'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre 3 çocukları bulunan 32 yaşındaki Gurbet E. ile eşi Cengiz E., bir süredir aralarında anlaşmazlık yaşıyordu. Sürekli kıskançlık krizleri yaşayan Cengiz E., eşini darp ediyordu. Artık yaşadıklarına dayanamayan kadın da çareyi boşanmakta buldu. Karısının kendisini bırakmasından korkan Cengiz E. de eşinden intikam almak istedi.
İddiaya göre Cengiz E., 8 Nisan günü sabahı, yataktan kalktı ve eşine kahve hazırladı. Uyanan Gurbet E. de eşinin hazırladığı kahveyi içti. Ancak kadın, kahveyi içerken ağzı ve dili yandı. Kusmaya başlayan kadının ağzından köpükler de gelmeye başladı. Bunun üzerine eşi, kadını hastaneye götürdü. Hastanede yapılan muayenede kadının zehirlendiği tespit edildi. Kadın tedavisinin ardından yaptığı açıklamada eşinin kendisini öldürmek istediğini anlattı.
İfadesine başvurulan koca da suçunu kabul etti. Eşinin kendisinden boşanmak için dava açtığını bu yüzden sinirlendiğini anlatan Cengiz E., bu yüzden bunu yaptığını söyledi.
Cengiz E., eşini öldürmeye teşebbüsten tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yapılan incelemede kahvenin içinde asit bulunduğu belirlendi. Konuyla ilgili ifade veren çocukları da babalarının sürekli annelerine 'öldüreceğim seni' dediğini söyledi.
Cengiz E. için müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. (Sabah)