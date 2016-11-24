Kendisine küfür eden eşini bıçaklayarak öldürdü

Bursa'da bir kadın, kendisine küfür edip evi terk etmesini isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü

Bu kez şiddet kadından geldi. Bursa'da yaşayan 26 yaşındaki Elif Çırak, eşi 27 yaşındaki Suat Kazım Çırak'ı bıçaklayarak öldürdü.



Olay Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olan Suat Kazım Çırak, evlerine ziyaretine gelen kayınvalidesi ve baldızının önünde eşi Elif Çırak ile tartıştı. Daha sonra eşine küfür edip evi terk etmesinin istemesi ile Elif Çırak, ekmek bıçağı ile eşini bıçakladı. Ağır yaralanan Suat Kazım Çırak, ambulans ile kaldırıldığı Muradiye Devlet Hastanesi'nde öldü. Katil zanlısı genç kadın, gözaltına alınırken, oğlu ise bu sırada evde bulunan annesi ve kız kardeşine teslim edildi.



Elif Çırak, Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde, çalışmayan ve sürekli uyuştucu aldığını öne sürdüğü eşinin kendisine, sürekli şiddet uyguladığını anlatırken "Şikayetim üzerine mahkeme kendisine 2 kez evden uzaklaştırma cezası verildi. Son 2 haftadır uyuştucu kullanmıyordu. Çok gergindi. Hiç bir sorun yokken tartışma çıkardı. Annem, kardeşim ve oğlumun yanında bana küfür edip evi terk etmemi isteyince çılgına döndüm. Ne yaptığımı bilmiyorum" dedi.



Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. Öldürülen Suat Kazım Çırak'ın cesedi savcının talimatı ile otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



