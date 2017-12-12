Kendisine yemek ve içki ısmarlamadı diye, arkadaşını öldürdü!

Antalya'da bir kişi, kendisine yemek ve içki ısmarlamadığı arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü

Olay Antalya'nın Kepez İlçesi'nde bulunan halde meydana geldi. Alınan bilgiye göre çiftçilik yaptığı öğrenilen 40 yaşındaki Mehmet Öztürk, saat 23.00 sıralarında kamyonetiyle hale sebze götürdü. Öztürk o sırada daha önce de tartıştığı İlyas A. ile telefonda konuştu. Öztürk telefoda bulunduğu yeri söyleyince İlyas A. da hale geldi.



İkili arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine İlyas A., yanında getirdiği pompalı tüfekle Öztürk'ü vurdu. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Öztürk, kanlar içinde yere yığıldı. İlyas A. ise olay sonrası aracı ile olay yerinden kaçtı.



Çevredekiler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Öztürk'ün hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi. Öztürk'ün aracında inceleme yapan ekipler, boş bira kutuları ve zanlının bıraktığı pompalı tüfeği buldu. Bir çocuk babası Öztürk'ün cesedi morga kaldırılırken, polis de ifadelere doğrultusunda İlyas A.'nın peşine düştü.



Polis ekipleri yaklaşık 15 dakika sonra zanlı İlyas A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. İlyas A. polise verdiği ilk ifadede Öztürk ile kavgalı bir yakınının barışmasını sağladığını Öztürk'ün de bunun üzerine kendisine yemek ve içki sözü verdiğini söyledi. Yaklaşık 1.5 yıldır Öztürk'ün sözünü yerine getirmediğini belirten İlyas A., bu yüzden de onu vurduğunu anlattı.