Kendisini gözaltına alan uzman çavuşa aşık oldu!

Antalya'da bir gazeteci, kendisini gözaltına alan uzman çavuşla nişanlandı. Çiftin gelecez yaz evlenmeyi planladığı öğrenildi

Alınan bilgiye göre geçtiğimiz yıl Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği geziden dönen ve içinde gazetecilerin bulunduğu otobüs, jandarma tarafından durduruldu.



Jandarma ekipleri kimlik kontrolü yaparken, gazeteci Tuğçe Saraç'ın ifade vermesi gerektiği ancak ifadeye gitmediğini belirledi. Bunun üzerine otobüsten indirilen Saraç, Manavgat Jandarma Karakolu'na götürüldü.



Saraç, konuşurken kendisine gözaltına alan Uzman Çavuş Yaşar Çam'ın da kendisi gibi Çorumlu olduğunu öğrendi. Asker ve Saraç bir süre sohbet etti. 16 saat boyunca jandarmada işlemlerini yapan Saraç, daha sonra jandarmadan ayrıldı. Ancak ikili sonrasında da görüşmeye devam etti. Bir ay sonra sevgili olan ikili, evlenmeye karar verdi.



Geçen cumartesi günü de çiftin nişanı yapıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Saraç, "Daha önce gittiğim bir haberde saldırıya uğradım. Bana saldıran kişiden şikayetçi oldum. Dava devam ederken ifade vermem için mahkeme tarafından tebligat çıkarılmış. Ancak adres değişikliğinden dolayı tebligat bana ulaşmadı. Mahkeme de görüldüğüm yerde gözaltına alınıp, ifademin alınması kararını vermiş. Bundan dolayı da jandarmanın yol kontrolüne takıldım. Bu sayede nişanlımla tanıştım." dedi.



Çiftin önümüzdeki yaz da evlenmeyi düşündüğü öğrenildi.





