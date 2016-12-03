Kendisini istemeyen genç kızı, av tüfeği ile öldürdü

Bursa'da bir genç, evlilik teklifini kabul etmeyen Tuğçe Uludağ'ı av tüfeği ile öldürerek intihara kalkıştı

Bursa'da karşılıksız aşk cinneti yaşandı. 26 yaşındaki Aykut Ertunç, evlilik teklifini kabul etmeyen ve de kendisini savcılığa şikayet eden 25 yaşındaki Tuğçe Uludağ'ı av tüfeği ile vurdu. Genç kız hayatını kaybederken, intihara kalkışan Ertunç ise yaralandı.



İddiaya göre Aykut Ertunç, Tuğçe Uludağ'a aşık oldu ve kendisine arkadaşlık teklif etti. Ancak genç kız bu teklifi kabul etmedi. Ertunç bunun üzerini genç kızı ailesinden istetmek için ailesini görücü olarak gönderdi. Ancak ailesi de olumsuz yanıt aldı. Ertunç genç kızın peşini bırakmayınca aile de savcılığa şikayette bulundu ve savcılık koruma tedbirli uzaklaştırma kararı aldı.



Bu karara rağmen dün akşam Aykut Ertunç bir kez daha genç kızın evine gitti. Uludağ'ın yine olumsuz cevap vermesi üzerine Ertunç sinirlenerek genç kıza av tüfeği ile ateş açtı. Uludağ kanlar içinde yere düşerken, Ertunç ise olay yerinden arabasına binerek kaçtı.



Ağır yaralanan genç kız, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ertunç ise gittiği zeytin bahçesinde aynı tüfekle intihara kalkıştı. Polis ekiplerinin yaralı halde bulduğu Ertunç, tedavi altına alındı.





