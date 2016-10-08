"BİZ MÜDAHALE ETMEDEN KENDİLERİNİ PATLATTILAR"

"ARACA TÜRK BAYRAĞI ASMIŞLAR"

TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ

ANKARA VALİLİĞİ : MUHTEMEL BÜYÜK BİR FACİADAN DÖNÜLMÜŞTÜR

Haber Kaynağı: DHA

Ankara'da Haymana yolu civarında bombalı araçla eylem hazırlığındaki 2 terörist, düzenlenen operasyonda polisin 'teslim ol' çağrısı üzerine kendilerini patlattı. Ankara Valisi Topaca, "Kullanılan materyaller, yapım şekli, planlanma şekli itibarıyla biraz PKK'yı işaret ediyor. Diyarbakır'dan yapılan bir ihbar üzerine polisin aradığı şahıslardı. Bu bölgeden bir vatandaşın dün yaptığı ihbar üzerine dün akşamdan itibaren bölge üzerinde yoğunlaşıldı "dedi. Kendini patlatan 2 teröristin Harun Arslan, Mahide Ateş olduğu belirtildi.Diyarbakır'dan yapılan bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Haymana yolunun 9. kilometresindeki özel bir at çiftliğinde, 2 teröristin bombalı araç ile eylem hazırlığı yaptıklarını tespit etti. Bu sabah saat 06.00 sıralarından polis ekipleri 2 teröristin yakalanması için operasyon düzenledi. 2 terörist, polisin 'teslim ol' çağrısı üzerine kendilerini patlattı.Operasyonun ardından olay yerine gelen Ankara Valisi, "PKK bağlantısı ihtimali yüksek gibi görünüyor. Örgütler biliyorsunuz çok iç içe son dönemde. Kullanılan materyaller, yapım şekli, planlanma şekli itibarıyla biraz PKK'yı işaret ediyor. Diyarbakır'dan yapılan bir ihbar üzerine polisin aradığı şahıslardı. Bu bölgeden bir vatandaşın dün yaptığı ihbar üzerine dün akşamdan itibaren bölge üzerinde yoğunlaşıldı. Yapılan incelemede bazı şahısların olduğu anlaşıldı. Sabaha karşı bu mahalle gelinerek kendilerine teslim olmaları yönünde arkadaşlarımızın ikazları oldu. Olumlu cevap vermediler. Bir süre geçtikten sonra, daha biz müdahale etmeden kendilerini patlattılar. 200 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi" diye konuştu.Ankara Valisi Topaca, "Bingöl doğumlu Harun Arslan isimli bir şahsın kimliği mevcut. Tahrip olmamış şekilde nüfus cüzdanı elimizde. Epey bir zamandır ortalıkta olmadığı, görülmediği yönünde bir ihbar vardı. Bir bayan olduğunu da düşünüyoruz ancak onun kimliği henüz tespit edilebilmiş değil. Arkadaşlarımızın şüphelendiği üçüncü bir kişiyi de tespit etmeye çalışıyoruz. Otomobili de bu saldırıda kullanacaklardı, bu şahıs son bir iki gün içinde satın almış. İlginç olan bir husus da, araca Türk bayrağı asmışlar" dedi.Ankara Valisi Topaca'nın teröristlerden birinin kimliğinin Harun Arslan olduğunun açıklamasından bir süre sonra diğer kadın teröristin kimliğinin de Mahide Ateş olduğu öğrenildi.Ankara Valiliği'nden yapılan açıklama ise şöyle; "07.10.2016 Cuma günü Diyarbakır'dan gelen istihbarat ve çevredeki vatandaşlarımızın gördükleri şüpheli şahıslarla ilgili bildirimleri üzerine güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatılmıştır. Bugün saat 06.00 sıralarında Ankara'ya 30 km mesafede bir at çiftliğine operasyon baslatan güvenlik güçlerinin 'teslim ol' yönündeki uyarılarına, bir süre sonra henüz müdahale gelmeden bir kadın bir erkek oldukları tahmin edilen iki terörist kendilerini patlatmıştır. Yapılan incelemede Bingöl nüfusuna kayıtlı Harun Aslan adına bir kimlik, 200 kg amonyum nitrat ve 2 kalıp plastik patlayıcı ele geçirilmiştir. Duyarlı vatandaşlarımızın dikkati ile emniyet güçlerimizin titiz çalışmaları sonucunda muhtemel büyük bir faciadan dönülmüştür."