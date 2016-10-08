08 Ekim 2016 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Kendisini patlatan canlı bombaların isimleri belli oldu

    Ankara'da, Haymana yolu civarında bombalı araçla eylem hazırlığındaki iki terörist, düzenlenen operasyonda polisin "teslim ol" çağrısı üzerine kendilerini patlattı. Teröristler ölü ele geçirildi. Bir üçüncü kişinin de kaçtığı ihtimali üzerinde duruluyor

    08 Ekim 2016 Cumartesi 08:52
    Kendisini patlatan canlı bombaların isimleri belli oldu
    Ankara'da Haymana yolu civarında bombalı araçla eylem hazırlığındaki 2 terörist, düzenlenen operasyonda polisin 'teslim ol' çağrısı üzerine kendilerini patlattı. Ankara Valisi Topaca, "Kullanılan materyaller, yapım şekli, planlanma şekli itibarıyla biraz PKK'yı işaret ediyor. Diyarbakır'dan yapılan bir ihbar üzerine polisin aradığı şahıslardı. Bu bölgeden bir vatandaşın dün yaptığı ihbar üzerine dün akşamdan itibaren bölge üzerinde yoğunlaşıldı "dedi. Kendini patlatan 2 teröristin Harun Arslan, Mahide Ateş olduğu belirtildi.

    Diyarbakır'dan yapılan bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Haymana yolunun 9. kilometresindeki özel bir at çiftliğinde, 2 teröristin bombalı araç ile eylem hazırlığı yaptıklarını tespit etti. Bu sabah saat 06.00 sıralarından polis ekipleri 2 teröristin yakalanması için operasyon düzenledi. 2 terörist, polisin 'teslim ol' çağrısı üzerine kendilerini patlattı.

    "BİZ MÜDAHALE ETMEDEN KENDİLERİNİ PATLATTILAR"

    Operasyonun ardından olay yerine gelen Ankara Valisi, "PKK bağlantısı ihtimali yüksek gibi görünüyor. Örgütler biliyorsunuz çok iç içe son dönemde. Kullanılan materyaller, yapım şekli, planlanma şekli itibarıyla biraz PKK'yı işaret ediyor. Diyarbakır'dan yapılan bir ihbar üzerine polisin aradığı şahıslardı. Bu bölgeden bir vatandaşın dün yaptığı ihbar üzerine dün akşamdan itibaren bölge üzerinde yoğunlaşıldı. Yapılan incelemede bazı şahısların olduğu anlaşıldı. Sabaha karşı bu mahalle gelinerek kendilerine teslim olmaları yönünde arkadaşlarımızın ikazları oldu. Olumlu cevap vermediler. Bir süre geçtikten sonra, daha biz müdahale etmeden kendilerini patlattılar. 200 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi" diye konuştu.


    "ARACA TÜRK BAYRAĞI ASMIŞLAR"

    Ankara Valisi Topaca, "Bingöl doğumlu Harun Arslan isimli bir şahsın kimliği mevcut. Tahrip olmamış şekilde nüfus cüzdanı elimizde. Epey bir zamandır ortalıkta olmadığı, görülmediği yönünde bir ihbar vardı. Bir bayan olduğunu da düşünüyoruz ancak onun kimliği henüz tespit edilebilmiş değil. Arkadaşlarımızın şüphelendiği üçüncü bir kişiyi de tespit etmeye çalışıyoruz. Otomobili de bu saldırıda kullanacaklardı, bu şahıs son bir iki gün içinde satın almış. İlginç olan bir husus da, araca Türk bayrağı asmışlar" dedi.

    TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ

    Ankara Valisi Topaca'nın teröristlerden birinin kimliğinin Harun Arslan olduğunun açıklamasından bir süre sonra diğer kadın teröristin kimliğinin de Mahide Ateş olduğu öğrenildi.


    ANKARA VALİLİĞİ : MUHTEMEL BÜYÜK BİR FACİADAN DÖNÜLMÜŞTÜR

    Ankara Valiliği'nden yapılan açıklama ise şöyle; "07.10.2016 Cuma günü Diyarbakır'dan gelen istihbarat ve çevredeki vatandaşlarımızın gördükleri şüpheli şahıslarla ilgili bildirimleri üzerine güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatılmıştır. Bugün saat 06.00 sıralarında Ankara'ya 30 km mesafede bir at çiftliğine operasyon baslatan güvenlik güçlerinin 'teslim ol' yönündeki uyarılarına, bir süre sonra henüz müdahale gelmeden bir kadın bir erkek oldukları tahmin edilen iki terörist kendilerini patlatmıştır. Yapılan incelemede Bingöl nüfusuna kayıtlı Harun Aslan adına bir kimlik, 200 kg amonyum nitrat ve 2 kalıp plastik patlayıcı ele geçirilmiştir. Duyarlı vatandaşlarımızın dikkati ile emniyet güçlerimizin titiz çalışmaları sonucunda muhtemel büyük bir faciadan dönülmüştür."
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Ankara, Ankara Canlı Bomba, Ankara Bomba

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY CHP'lilere fotoğraf çekme günü
  • Prof.Dr. Tülay ÖZÜERMAN Prof.Dr. Tülay ÖZÜERMAN Müdahaleci devlet (!)
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz