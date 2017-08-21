Kentsel dönüşümünü kendisi yapmak isteyene faizsiz kredi!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, binasını kendi dönüştürmek isteyen vatandaşlara sıfır faizle kredi verileceğini ve vergiden muaf olacaklarını söyledi

Depreme yönelik tedbirler kapsamında yeni kentsel dönüşüm yasası çıkarılacağını vurgulayan Özhaseki, binasını kendi değiştirmek isteyen vatandaşlara sıfır faizle kredi verileceğini ve vergiden muaf olacağını söyledi. İller Bankası'nın kentsel dönüşüm bankası haline getirileceğini belirten Özhaseki, bakanlık bünyesindeki 21 tesisin satılacağını ve elde edilecek yaklaşık 2 milyar TL gelirin kentsel dönüşüme aktarılacağını kaydetti.



"ÜLKENİN YÜZDE 66'SI DEPREM RİSKİ ALTINDA"



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki depreme yönelik tedbirlerin hızla hayata geçmesi için yeni çıkarılacak kentsel dönüşüm yasasını ve yeni yol haritasını anlattı:



"İnsanlar deprem gerçeğini ancak başlarına geldiği zaman, bir yerde deprem olduğunda hissediyorlar. O birkaç gün geçince unutuluyor sanki yokmuş gibi herkes hayatına devam ediyor. Ama şunu bilmemiz lazım ki, bu ülke deprem ülkesi. Bir tespite göre ülkenin yüzde 42'si bir başka bilim adamlarının tespitine göre de yüzde 66'sı deprem riski altında. Her halikarda bu ülkenin topraklarının yarısı deprem riski altında. Hele hele Ege'den başlayarak Marmara'ya, sonra Marmara'dan Erzincan'a doğru Anadolu'da uzunca bir fay kırık hattı var. Biz onu görmesek de o kendi kendine kurallarını işletiyor, zaman dolduğunda açığa çıkıveriyor. Biz, çok daha hızlı hareket etmeliyiz, depreme dayanıksız olduğuna inandığımız yapıları değiştirmeliyiz. Biz bir hazırlık yaptık. Eğer bu hazırlığımız Meclis'te yasalaşırsa veya bir KHK ile çıkarsa büyük hedeflerimiz var."



NELER PLANLANIYOR?



Senede 500 bin bağımsız birimi değiştirelim istiyoruz. Bunun 200 bini İstanbul'da. Böyle bir hedef koyduk. 99 depreminden sonra yapılan yapıları sağlam kabul ediyoruz. Ondan önce elimizde 7.5 milyon bina stoğumuz var. Tüm bunların riskli olduğunu kabul ederek tüm bunları değiştirmemiz lazım. En geç 2030, öncesinde bir deprem var gibi. O zamana kadar biran önce elimizdeki depreme dayanıksız konutları işyerlerini değiştirmemiz gerekiyor.

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FİKİRTEPE GİBİ DÜĞÜMLENMİŞ YERLER NE OLACAK?



Fikirtepe aradan 7 sene geçmiş düğümlenmiş, binlerce insan mağdur, müteahhitler batmış, arada sadece arsızlar var, üstten götürmeye çalışanlar var, halkın temsilcisiyim diye bağlamaya çalışanlar var, rantiyeciler var. Bunların sayısı toplasanız 50-100 kişiyi geçmiyor. Bunlar memnun. Bunlar herkesten para alıyor. Vatandaştan da para alıyorlar, müteahhitten de para alıyorlar, arsız tipler bunlar. Ama Onun dışında binlerce vatandaş, müteahhit, işadamı mağdur. Şimdi buraya nasıl girmeyeceksiniz. Dayanamıyoruz giriyoruz müteahhitliğe başlıyoruz. İzmir'de Karabağlar'da aynı şekilde. Müteahhitliğe başlıyor.



FAİZSİZ KREDİ İMKANI



Sorunlar nasıl çözülecek, yeni yasada neler olacak?

Eğer vatandaştan bakanlığa kadar uzanan süreçte belediyeler tabi en başta topluca bir seferberliğe geçersek bu dediğimiz rakamı tuttururuz. Burada ne tür destekler var. Birincisi eskiden beri gelen kira yardımları var. 800/900 TL aylık, kimi zaman 36 ay kadar süren bina bitene kadar kira yardımında bulunuyoruz. Arkasından eğer kendi binasını dönüştürmek istiyorsa, bankadan faiz almışsa, yüzde 4 faizine biz destek oluyoruz. Ama inşallah yeni yasa da çok daha büyük oranda faizine katlanacağız. Yani finans bulunacak faizini biz karşılayacağız. Elimizdeki imkanları seferber ettiğimizde sıfır faizle finans desteği vereceğiz. Hem şahıslara vereceğiz, hem de belediyelere vereceğiz. Biraz belki masraf alınabilir. Onun dışında bir şey talep etmeyeceğiz.



Belediyelere çağrınız ne olacak?

Belediye başkanları kesinlikle dayanaksız olan, sağlıksız olan yapılarını biran önce tespit etsinler. Onun dönüşü için bakanlıkla temasa geçsinler.



İSTANBUL İÇİN AYRI BİRİM



İstanbul için mesela, İSMEP (İstanbul Proje Koordinasyon) birimi. Burası hali hazırda İstanbul'daki kamu kuruluşlarını sağlıklı hale getirmeye gayret eden, depreme hazır hale getirmeye çalışan bir kuruluş. Özel bir bütçelemesi var. İstanbul'daki hastaneleri, okulları, yurtları tüm kamu binalarını dönüştürüyor, değiştiriyor, sağlıklı hale getiriyor. Bu kuruluşu bundan sonra özele ait iş yapar hale getiriyoruz. İstanbul için ayrı bir birim kuruyoruz, Anadolu için ayrı bir yere kuruyoruz. ​ (Milliyet)