Kerem Kılıçdaroğlu askerliği bitirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıcdaroğlu'nun Sivas'ta askerlik yapan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu terhis oldu

15 Eylül 2017 tarihinde Sivas'a gelerek acemi birliğini yaptığı 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na teslim olan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, kısa dönem olan 6 aylık askerlik görevini tamamlayarak terhis oldu. Usta birliğini yaptığı Temeltepe Askeri Kışlası'ndan bugün sabahın erken saatlerinde CHP İl Bakanı Ulaş Karasu ve il teşkilatı tarafından alınan Kerem Kılıçdaroğlu, öğle saatlerinde uçakla Sivas'tan ayrılacak.



Kerem Kılıçdaroğlu, 2 Aralık'ta babası Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle askerlik yemini etmişti.



'HER TÜRK EVLADI GİBİ VATANİ GÖREVİNİ TAMAMLADI'



Kerem Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanı Ulaş Karasu ve beraberindekiler, Nuri Demirağ Havalimanı'na geçti. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İl Başkanı Karasu, "Bu askerlik döneminde komutanlarımıza, askerlerimize ve tüm Sivaslı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Kerem Bey, Sivas'a gelerek, her Türk evladının vatani görevini yapmış olduğu gibi kendisi de vatani görevini tamamladı. Şu an kendisini yolcu ediyoruz. Ayrıca Afrin'de mücadele eden tüm askerlerimize de başarılar diliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz" dedi.



Kerem Kılıçdaroğlu, saat 13.00'te kalkacak uçakla İstanbul üzerinden Ankara'ya gidecek.