Kestiği ağacın altında kalıp öldü

Kastamonu'nun Araç İlçesi Serdar Köyü'nde 55 yaşındaki Yılmaz Yeşilçöp, ormanda kestiği ağacın altında kalarak öldü

Kestiği ağacın altında kalıp öldü

Börümcek Mevkii'nde ormanlık alanda Yılmaz Yeşilçöp, motorlu testere ile ağaç kesmeye başladı. Ancak bir süre sonra kestiği ağaç üzerine devrildi. Diğer köylüler tarafından ağacın altında çıkarılan Yılmaz Yeşilçöp, Araç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yeşilçöp, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yılmaz Yeşilçöp'ün, Kastamonu İl Özel İdaresi'nde iş makinesi operatörü olarak çalıştığı, senelik izninde köyde ormanda çalıştığı belirtildi. Soruşturma başlatıldı.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kastamonu #ölüm
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