OHAL kapsamında yayınlanan KHK ile 8 spor kulübü kapatıldı.

Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre, 679 nolu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, Şırnak, Gaziantep, Malatya ve Kocaeli illerinde toplam 8 spor kulübü kapatıldı.



İşte kapatılan kulüpler:



Malatya Darende Spor Kulübü



Gaziantep Zirve Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü



Gaziantep Atlı Spor ve Binicilik İhtisas Kulübü



Kocaeli Darıca Fatih Koleji Spor Kulübü



Kocaeli İvme Spor Kulübü



Kocaeli Altın Yunus Gençlik ve Spor Kulübü Derneği



Şırnak Belediyesi Spor Kulübü Derneği



73 Cizre Spor Kulübü Derneği