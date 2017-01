KHK'lar ile binlerce kişi yine ihraç edildi

Olağanüstü Hal (OHAL) kasamında çıkarılan 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile çeşitli kamu kurumlarından çok sayıda kişi ihraç edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçtiğimiz günlerde kabul edilen Olağanüstü Hal'in (OHAL) 3 ay daha uzatılmasını ardından hazırlanan 679, 680 ve 681 no'lu 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.



KHK'lara göre:



-63 kurumdan 8.390 kişi kamudan ihraç edildi.



-Emniyet ve Adalet Bakanlığı'ndan da toplamda 4386 kişi ihraç edildi.



-Çeşitli kurumlardan çok sayıda kişi de göreve iade edildi.



-Daha önce kapatılan 11 gazete 679 numaralı kararname ile yeniden açıldı.



-Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 83 dernek kapatıldı.



679 sayılı KHK'ya göre...



Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.



KHK'da, OHAL kapsamında bazı tedbirlerin alınmasının, Anayasa'nın 121. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 4. maddesine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunca 2 Ocak tarihinde kararlaştırıldığı ifade edildi.



Emekli emniyet teşkilatı personeline ilişkin tedbirler



679 sayılı KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğünden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan veya meslekten çıkarılan 2'si 1/1. sınıf, 44'ü 1. sınıf, 6'sı 2. sınıf, 4'ü 3. sınıf, 2'si 4. sınıf emniyet müdürü, biri başkomiser ve biri polis memuru olmak üzere 60 eski emniyet teşkilatı mensubunun da rütbeleri alındı.



KHK'nın ek 2 sayılı listesinde isimleri yer alan bu kişiler, resen emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan veya Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılanlar ile müstafi sayılanlardan milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya bu örgütle irtibatı olduğu saptananları kapsıyor.



Söz konusu kişiler, görev yaptıkları teşkilata ve kamu görevlerine yeniden kabul edilmeyecek, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemeyecek ve ayrıca uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatları da kullanamayacak.



Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği gibi görevleri de sona ermiş sayılacak.



Ayrıca silah ruhsatları, emekli polis kimlikleri, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilecek; özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacaklar.



Kapatılan 11 gazete yeniden açılabilecek



Kanada'da öğrenim gören ve 675 sayılı KHK ile öğrencilikle ilişiği kesilen Mustafa Sami Ata, 675 sayılı KHK kapsamından çıkarıldı.



Ayrıca daha önce 6775 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un ek 3 sayılı listesinde ve 675 sayılı KHK'nın ek 7 sayılı listesinde yer alan 11 gazete, söz konusu listelerden çıkarıldı.



Bunların, "Şuhut'un Sesi", "Türkeli", "Batman", "Zafer", "Hisar", "Türkiye'de Yeni Yıldız", "Batman Çağdaş", "İdil Haber", "Prestij Haber", "Urfafanatik" ile "Kızıltepe'nin Sesi" gazeteleri olduğu belirtildi.



İsmi geçen gazeteler için daha önce 6775 sayılı kanun ve 675 sayılı KHK ile getirilen hükümler, bu KHK'nın yürürlük tarihi itibarıyla ortadan kalktı.



Öğrenim ve barınma bedelleri iade edilecek



670 sayılı KHK'nın 5. maddesinin 5. fıkrasında yapılan değişiklikle borçların ödenmesinde, kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay gibi borçlar ile çalışanların sigorta primleri, rehinli alacaklar, enerji, iletişim ve su kullanım borçları ile çeşidine bakılmaksızın 500 lirayı geçmeyen borçlar ve diğerleri şeklinde sıralama esas alınacak.



Ayrıca kapatılan özel öğretim kurum ve kuruluşları, kurs, dershane, öğrenci yurtları ve pansiyonlara avans veya peşin ödeme şeklinde kapatma tarihinden sonraki dönemler için ifa edilmiş öğrenim ve barınma bedelleri, bu sıraya tabi tutulmaksızın iade edilecek.



İkramiyeleri ödenmeyecek



673 sayılı KHK'nın 5. maddesinde de değişikliğe gidilerek, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında ikramiye ödemesi yapılması gereken kişilerden; terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya bu örgütlerle irtibatı olduğunun değerlendirilmesi üzerine kamu görevinden çıkarılanların paylarına düşen miktarların ödenmeyeceği hükmü getirildi.



Aynı nedenle haklarında adli veya idari soruşturma veya kovuşturma yürütülen kişilerin paylarına düşen miktarlar ise soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında emanete alınacak.



Ayrıca, görevinden çıkarılanlara yönelik 675 sayılı KHK'nın 10. maddesinde yer alan düzenlemelere, "Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki borç yükümlülükleri çerçevesinde bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihe kadar tahsil edilmiş olan tutarlar geri ödenmez." hükmü eklendi.



680 nolu KHK'ya göre...



Bakanlık ve bağlı kuruluşların faaliyetlerine yönelik 680 sayılı KHK'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğretim üyelerine verilecek üniversite ödeneği yeniden düzenlendi. KHK'da akademideki öğrencilerin Milli Savunma Bakanlığına bağlı okullardaki emsali askeri öğrenciler gibi memuriyetten sayılmalarına yönelik düzenleme de bulunuyor. Düzenlemeye göre, akademide döner sermaye işletmesi kurulacak.



Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç fazlası ve standart dışı malzemelerinin bedelli veya bedelsiz devir işlemlerinin Emniyet Genel Müdürlüğünde olduğu gibi 4645 sayılı kanun hükümlerine göre yürütülmesine imkan sağlandı.



KHK'ya göre yeni teşkilat yapılanmasına uygun olarak Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bütün araçların tescilleri Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak. Bu araçların muayeneleri, ilgisine göre Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirilecek.



Kayıp çocuklarla ilgili işlemler



Kaybolan çocukların bulunması amacıyla polis, sulh ceza hakiminin veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki idare amirinin yazılı veya sonradan yazılı hale getirilmek üzere sözlü emri ile kayıp çocuğa ait veya başkasına ait olmakla birlikte kayıp çocuk tarafından kullanılan her türlü banka hesap hareketlerini talep edebilecek, telekomünikasyon yoluyla iletişimini denetleyebilecek ve sinyal bilgilerini değerlendirebilecek. Tedbir kararı, en çok bir ay için verilebilecek ancak bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere bir ay daha uzatılabilecek.



Mülki idare amirinin kararı, derhal mahkemenin onayına sunulacak. Mahkeme, kararını en geç 24 saat içinde verecek.



Uzman jandarmalar 31 yaşına kadar astsubaylığa geçebilecek



Terör veya örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen ya da Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar nedeniyle el konulan, milli savunma veya iç güvenlik hizmetleriyle doğrudan ilgili silah, mühimmat, araç ve gereç ile sarf malzemesinin delil olarak saklanmasına gerek bulunmaması halinde, bu eşyaların TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsis edilmesi, mahallin en büyük mülki amiri tarafından soruşturma evresinde hakim veya kovuşturma evresinde mahkemeden talep edilebilecek. Talep üzerine verilen kararlara karşı itiraz edilebilecek. Soruşturma veya kovuşturma sonunda el konulan eşyanın iadesine karar verildiği takdirde iadenin konusunu rayiç değer oluşturacak.



KHK ile Jandarma personeline, ödüle ilişkin olarak Emniyet personelindeki haklar tanındı.



Yeni yapılanmaya uygun olarak Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için adli yardım (avukat temini) imkanı sağlandı.



Mevcut Jandarma ve Sahil Güvenlik personelinin, mecburi hizmet sürelerinin kalan kısmının aynen devam etmesi ve insan kaynağında sıkıntı yaşanmaması için de KHK ile düzenleme yapıldı.



Uzman jandarmaların astsubaylığa geçirilmesi ile ilgili yaş sınırı "28"den "31"e çıkarıldı.



Jandarma Genel Komutanlığına mensup sözleşmeli subay ve astsubaylar için muvazzaf subay ve astsubaylığa geçişte belirlenen üst sınır, subaylar için yüzbaşılık rütbe yaş haddi, astsubaylar için astsubay kıdemli üstçavuşluk rütbe yaş haddi olarak uygulanacak.



Sahil Güvenlik personeline adli yardım



TSK'da olduğu gibi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi adına okudukları üniversite veya yüksekokullardan ilişiği kesilenlerin, bu okullarda ay olarak okudukları sürenin üçte biri muvazzaflık hizmetinden sayılacak.



Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına tertiplenen sıhhiye sınıfına mensup erbaş ve erler, birliklerinde görev yaptıkları süre ve görevle sınırlı olmak üzere, küçük sıhhi işlemleri yapmaya yetkili kılındı.



Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun'a, genel kolluk vasfı vurgulanması için Sahil Güvenlik Komutanlığı da eklendi.



Sahil Güvenlik personeline adli yardım konusunda Emniyet personelindeki haklar tanındı.



Mahallin güvenlik amirleri arasına yeni statüye uygun olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı için Sahil Güvenlik Bölge Komutanı, Sahil Güvenlik Grup Komutanı ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı ile Sahil Güvenlik Gemi/Bot Komutanı da eklendi.



İlişiği kesilen güvenlik korucuları göreve çağrılabilecek



KHK ile yapılan düzenlemeye göre, valinin teklifi ve İçişleri Bakanının uygun görmesi halinde, görevden ilişiği kesilmiş güvenlik korucuları operasyonel faaliyetler için tekrar göreve çağrılabilecek, ayrıca gönüllü güvenlik korucularının da aynı usulle operasyonel faaliyetlerde görevlendirilebilmesi temin edilecek.



KHK ile Trafik Kanunu'nda yer alan araç muayene raporu ve tescil belgesi ile ilgili hükümler yeniden düzenlendi.



Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin noterlere devrine imkan tanındı. Böylece polisin insan kaynağı tasarrufu yapması amaçlandı.



Siber suçlarla mücadeleye ilişkin Emniyet teşkilatının etkinliğini artırmaya yönelik düzenlemeler de KHK'da yer aldı.



2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun'daki cezalar artırıldı.



KHK'daki düzenlemeye göre, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında ikramiye ödemesi yapılması gereken kişilerden terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olması sebebiyle kamu görevinden çıkarılanların paylarına düşen miktarlar ödenmeyecek.



681 nolu KHK'ya göre...



681 sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nda bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tanımından Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ifadeleri çıkarıldı. Emrin üniformayla verilmesi zorunluluğu kaldırılarak astlara sivil amirlerinin verdiği emirleri de yerine getirme zorunluluğu getirildi. Taşıt Kanunu'na tabi olmayan araçların arasına düzenlemeyle zırhlı ambulanslar da eklendi.



Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'ndaki değişiklikle daha önce Genelkurmay Başkanlığınca belirlenen Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subayların sınıfları ve bu sınıflardan hangilerinin muharip, hangilerinin yardımcı sınıf olduğu, Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek. Yeni subay sınıflarının ihdası veya mevcutlarının kaldırılması da kuvvet komutanlıklarının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca yapılacak.



Subay atamaları



Subayların sınıflarının değiştirilmesiyle ilgili düzenleme kapsamında kuvvet komutanlıklarınca her yıl subay sınıflandırmaya ilişkin yönetmelikte belirtilen zamanlarda hizmet fazlası veya ihtiyaç duyulan personel sayısı Milli Savunma Bakanlığına bildirilecek.



Bakanlık ilgili kuvvet komutanlıklarının görüşleri alındıktan sonra bu personelin kuvvetlerini değiştirebilecek. Eşleri farklı kuvvetlere mensup subayların kuvvetleri ise aile bütünlüklerinin korunabilmesi amacıyla subay sınıflandırmaya ilişkin yönetmelikte gösterilen usul, esas ve şartlara göre ilgili kuvvet komutanlıklarının da görüşleri alındıktan sonra yine Milli Savunma Bakanlığınca değiştirilebilecek.



Daha önce subaylık atamaları için ilgili kuvvet komutanının teklifi, Genelkurmay Başkanının lüzum göstermesi ve Milli Savunma Bakanının onayı gerekiyordu. Düzenlemeyle ilgili madde, "Subaylığa nasıp Milli Savunma Bakanının onayı ile yapılır." olarak değiştirildi.



İlgili kuvvet komutanlığının kurmay başkanlarınca yapılan asteğmen-albay rütbeleri arasında rütbe terfileri artık ilgisine göre İçişleri Bakanı veya Milli Savunma Bakanının onayıyla olacak.



General ve amiral kadroları



KHK ile general ve amiral kadrolarına ilişkin de düzenlemeye gidildi. Buna göre, daha önce Genelkurmay Başkanlığınca belirlenen Türk Silahlı Kuvvetlerinde general-amiral kadroları, rütbe miktarlarına ait kontenjanları aşmamak, görev ve hizmet ile kadro ve teşkilat ihtiyaçları da dikkate alınmak suretiyle Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilecek.



Gerekli durumlarda Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanının teklifi ve Yüksek Askeri Şuranın (YAŞ) kararıyla tuğgeneral-tuğamiral, tümgeneral-tümamiral ve korgeneral-koramiral rütbelerinin sayılarında değişiklik yapılabilecek. Değişiklik yapılan tuğgeneral-tuğamiral, tümgeneral-tümamiral ve korgeneral-koramiral rütbelerine ait yıl kontenjan miktarları buna göre yeniden düzenlenecek. Ayrıca her terfi yılı için yıllık kontenjan verilmesi mümkün olmayan orgeneral-oramirallerin yıllık kontenjanlarının hangi yıllarda kullanılacağı kadro ve hizmet gerekleri esas alınarak YAŞ tarafından belirlenecek.



Hizmet ve görev ihtiyacı nedeniyle bulundukları rütbede hizmete devam etmelerinde zaruret görülen muharip ve yardımcı sınıf general ve amirallerden her yıl en fazla 36 general ve amiral, terfi için yapılan yeterlik sıralamasında yıllık kontenjana göre yeterlik notu bir üst rütbeye yükseltilenlerden sonra gelmek şartıyla Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanının teklifi üzerine YAŞ'ın üçte iki çoğunluğunun kararı ile bir yıl daha aynı rütbede hizmete devam edebilecek.



Zaruri hallerde hizmetin gereklerine göre Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanının teklifi üzerine YAŞ kararıyla hizmete devam ettirilen general ve amiral miktarı 47'ye kadar artırılabilecek.



Orgeneral ve oramirallerin görev süresinin uzatılması



Kuvvet komutanlığına atanan orgeneral-oramiraller iki yıl bu görevde kalacak. Bu süre, Milli Savunma Bakanının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararnameyle birer yıllık sürelerle yaş haddine kadar uzatılabilecek. Görevdeki kalış sürelerinin tespitinde, atanmış bulundukları yılın 30 Ağustos tarihi esas alınacak ancak bu süreler içinde rütbeye mahsus yaş haddini geçemeyecekleri gibi gerektiğinde atanma usulüne uygun bir işlemle kuvvet komutanlığı görevinden alınabilecekler.



Hizmet ve görev ihtiyacı nedeniyle hizmete devam etmelerinde zaruret görülen orgeneral veya oramirallerin rütbe bekleme süreleri, Milli Savunma Bakanı ile Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı müşterek kararnameyle bir yıla kadar uzatılabilecek. Bu suretle hizmete devam edecek orgeneral-oramiral sayısı üçten fazla olamayacak. Bu süre içinde rütbeye mahsus yaş haddini geçemeyecekleri gibi gerektiğinde rütbe bekleme süresinin uzatılması usulüne uygun bir işlemle emekliye sevk edilebilecekler.



15 yıl hizmet zorunluluğu



Daha önce ilgili kuvvet komutanının teklifi ve Genelkurmay Başkanının lüzum göstermesi üzerine Milli Savunma Bakanı onayıyla yapılan astsubaylık atamasında da değişikliğe gidildi. Buna göre, astsubaylığa nasıp için Milli Savunma Bakanının onayı yeterli olacak.



Muvazzaf subay ve astsubaylar, nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen 15 yıl hizmet etmedikçe istifa edemeyecek.



Düzenlemeyle atama işlemlerinde, general ve amirallerin atanmaları, Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak müşterek kararla, kuvvet komutanlarının atanmaları, müşterek kararla, askeri hakimlerin atanmaları ise özel kanunları gereğince yapılacak.



Yabancı misafir askeri personel genel sağlık sigortalı sayılacak



5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 60. maddesine eklenen fıkralarla, askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar askere sevk tarihi ile terhis tarihi arasında, yedek subay öğrencileri ve adayları askere sevk tarihi ile yedek subay nasıp tarihi arasında, askeri öğrenci adayları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci adayları ise intibak eğitimine başladıkları tarih ile yemin ettikleri tarih arasında primleri ilgili kamu idaresi tarafından karşılanmak suretiyle genel sağlık sigortalısı sayılacak.



Bu sürenin hesabında, mevzuatı uyarınca askerlik hizmet süresinden sayılmayan haller (sağlık sebebi hariç) dikkate alınmayacak. Bu kapsamda genel sağlık sigortalısı sayıldıkları sürece bu maddenin diğer fıkraları kapsamında genel sağlık sigortalısı ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılmayacaklar.



Uluslararası Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Türkiye'de eğitim ve öğrenim gören yabancı uyruklu misafir askeri personel ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinden, söz konusu anlaşmada sağlık hizmeti giderleri, kabul eden devlet tarafından karşılanacağı hüküm altına alınanlar genel sağlık sigortalı sayılacak.



Uluslararası Eğitim İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Türkiye'de Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim ve öğretim gören yabancı uyruklu misafir personel ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinden, söz konusu anlaşmada sağlık hizmeti giderleri, kabul eden devlet tarafından karşılanacağı hüküm altına alınanlar genel sağlık sigortalısı sayılacak.



"Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası"nda bakan da söz sahibi olacak



6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nun 13. maddesinin ikinci fıkrası, "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası; Milli Savunma Bakanlığı ve kuvvet komutanlıklarında oluşturulacak yüksek disiplin kurulları tarafından verilir. Kararlar, ilgisine göre Milli Savunma Bakanı veya ilgili kuvvet komutanı onayı ile yerine getirilir. General ve amiraller hakkında ise Genelkurmay Başkanlığında teşkil edilecek yüksek disiplin kurulu tarafından verilir ve yerine getirilir." olarak değiştirildi.



Aynı maddenin dördüncü fıkrasında da "Kuvvet komutanlıklarında teşkil edilecek yüksek disiplin kurulları; kurmay başkanının başkanlığında personel, istihbarat ve harekat başkanları, personel ve tayin dairesi başkanları, adli müşavir veya hukuk müşaviri, kıdem, sicil ve personel yönetimi ile ilgili şube müdürlerinden oluşur. Genelkurmay Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu; Genelkurmay Başkanının başkanlığında kuvvet komutanları ile Genelkurmay İkinci Başkanı, Genelkurmay Personel Başkanı ve Genelkurmay Adli Müşavirinden oluşur. Milli Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personel hakkında karar vermek üzere teşkil edilecek Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu; Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında personel ve hukuk hizmetlerinden sorumlu müsteşar yardımcıları ile Personel Genel Müdürü ve Hukuk Müşavirinden oluşur. Yüksek disiplin kurullarında kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylar dağılırsa, hakkında tahkikat yapılanın en çok aleyhinde olan oy, çoğunluk elde edilinceye kadar kendisine daha yakın olan oya tabi olur." şeklinde değişikliğe gidildi.



Bununla birlikte aynı kanunun aynı maddesinin üçüncü fıkrasında "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası" ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanı ile artık Milli Savunma Bakanı da eldeki bilgi ve belgelere ya da gerekli görmesi üzerine yaptırdığı disiplin soruşturması sonucuna göre, hakkında bu cezanın verilmesine kanaat getirdiği personelin dosyalarını bir karar verilmek üzere doğrudan yetkili yüksek disiplin kuruluna sevk edebilecek.



Yine Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle Milli Savunma Bakanlığı gerek görülmesi halinde Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca da disiplin soruşturması yürütülebilecek. Disiplin soruşturması ve tahkikat usul ve esasları, disiplin cezalarının verilmesi ve yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu kanunun uygulanmasına yönelik diğer hususlar Milli Savunma Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikler ile düzenlenecek.



Disiplin kurullarının yetki alanı ilgili kuvvet komutanlıkları tarafından belirlenecek. Birden fazla kuvvete mensup birliklerin bulunduğu garnizonlardaki görev ve yetkiye ilişkin hususlar ilgili kuvvet komutanlıklarının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek.



İlköğretim mezunlarına uzman çavuş olma imkanı



Düzenlemeyle ilköğretim mezunlarının uzman çavuş olmalarının önü açıldı.



3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun ek 1. maddesinde yapılan değişiklikle kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında uzman erbaş olarak görev yapanların uzman çavuşluğa yükselmelerinde "lise mezun olma" şartı aranmayacak.



Yeni düzenlemeye göre ilköğretim mezunlarından ihtiyaç duyulacak özel ihtisası gerektiren sınıf, branş ve ihtisaslarda üstün başarı belgesi alanlar uzman erbaş olarak istihdam edilebilecek. Bunların​ uzman çavuşluğa yükselmelerinde ise lise mezunu olma şartı istenmeyecek.



Öte yandan, aynı KHK kapsamında, asgari 4 yıl fiili hizmetini komando ve yüzer birliklerde tamamlayan uzmanlar, istihdam edildiği kadro görev yerinin herhangi bir nedenle kaldırılması ya da yeni bir istihdama gerek duyulmaması halinde başka bir sınıfa geçebilecek. Bununla birlikte talep etmeleri halinde bağlı bulundukları kuvvet komutanlıklarının görüşü alındıktan sonra Milli Savunma Bakanlığının onayı ile uzmanlar kuvvet komutanlıklarını da değiştirebilecek.