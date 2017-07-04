Kıble Nedir? Nasıl Bulunur?

Kıble, Mekke şehrindeki Mescid-i Haram (Kâbe) cihetine yönelmek demektir. Namazı kıbleye yönelerek kılmak, namazın şartlarından olup farzdır. Zira Kur'an-ı Kerim'de "Hangi yerden çıkarsan (Namazda) yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. (Siz de ey mü'minler) Nerede olursanız (olun) yüzlerinizi Mescid-i Haram'a çevirin" (Bakara, 149) hükmü beyan buyurulmuştur. Namazın sıhhati açısından Mekke şehrindeki Mescid-i Haram (Kâbe) cihetine doğru namaz kılınmalıdır. Mekke şehrinde mukim olanlar için Kâbe'yi tam isabet ettirmek esastır. Mekke şehrinin dışında olanlar ise (isabet için gayret sarf edilerek) Kâbe yönüne doğru namazlarını eda etmelidir.
Kıble yönünün doğru şekilde tespiti büyük önem arz etmektedir. Zira namazın sıhhati açısından bu şartın yerine getirilmesi gerekmektedir. Bundan dolayı Müslümanların kıble yönünü kolaylıkla bulmaları için çeşitli uygulama ve siteler geliştirilmiştir. Bunlardan birisi de Kıble Bulma çalışmasıdır. Müslümanların kıble yönünü araştırmadan herhangi bir yöne doğru namaz kılmaları uygun olmayacağından namaza başlamadan evvel kıble yönünü araştırmaları gerekmektedir. Kûr'an-ı Kerim'de: "Yeryüzünde daha nice alametler yarattık. Yıldızlarla da insanlar yollarını doğrulturlar"(Nahl, 16) hükmü beyan buyurulmuştur. İmam-ı Şafii (rh.a) bu Ayet-i Kerime'yi zikrettikten sonra: "Bütün bunlar gösteriyor ki, mescid-i haramı kıble tayin eden Allahû Teâla (cc) yarattığı alametlerle, insanların bu noktaya yönelmelerini emretmiştir. Hiç şüphe yoktur ki; insanlar yollarını alametlerle bulur. Alametleri tanımak ve kullanmak için Allahû Teâla (cc); insanlara akıl da vermiştir. Bütün bunlar şanı yüce Allahû Teâla (cc)'nın nimetlerinin beyanıdır" buyurmaktadır. Molla Hüsrev: "Alametlerin görünmemesiyle veya karanlıkların yığılmasıyla veya bulutların toplanmasıyla namaz kılan kimseye kıblenin şüpheli olmasına iştibah denir. Kıble yönünü haber veren bir kimse (Adil bir mü'min) de bulamazsa, musallî aklıyla yönü araştırır. Zira Sahabe-i Kiram, kıbleyi araştırıp namazlarını eda etmişlerdir. Resûl-i Ekrem (sav)'de onları bundan men etmemiştir" hükmünü zikretmektedir. Ancak namaz kılan bir kimse; kıble yönünü soracak herhangi bir kimse bulamaz ve alametlere bakarak araştırmayı da terkederek; namaza başlarsa, bu namaz fasid olur.
Kıble yönünün fıkhi boyutunu belirttikten sonra gelelim kıble yönünün nasıl tespit edileceği hususuna.. Biraz öncede belirtildiği üzere kıble yönünü bulmanın en kolay yolu adil bir Müslümana sorarak kıble yönünü tespite çalışırız. Şayet böyle bir kimse bulamaz isek bir takım alametler veya araçlar yoluyla kıble yönünü tespite çalışırız. Geçmişten günümüze en çok kullanılan yön bulma aleti pusula olmuştur. Kıble Bulma Pusulası gibi yeni araçların ortaya çıkması ile kıble tayini daha da kolaylaşmıştır. Kıble pusulalı seccadeler ile kıble yönünüzü pratik şekilde bulabilirsiniz. Peki pusula veya kıble pusulası gibi alet veya araçlarımız yoksa ne yapacağız?
Evinizdeki namaz cetvelli takvimlerde yer alan kıble saati vasıtasıyla kolaylıkla kıble yönünüzü tespit edebilirsiniz. Bulunduğunuz yerleşim biriminin o günkü kıble saati vaktinde yüzünüzü güneşe doğru döndüğünüzde aynı zamanda kıble cihetine yönelmiş olacaksınız. Akıllı telefon uygulamaları, gündüz güneşin doğuş ve batışına göre, geceleri ise yıldızlar ile yön tayininde bulunabilirsiniz.
Fakat Müslümanlar namaz kılmak istediklerinde soracak kimse bulamadıkları zaman hemen cami arayışına girmektedirler. Çevredeki camilere bakarak kıble yönü tespiti kolay olduğundan bu yöntem de çoğunlukla kullanılır. Camilerde imamın namaz kıldırdığı yer (mihrap) kıble yönünü veya ülkemiz açısından güneyi gösterir. Cami minarelerinin kapıları da yine kıble (güneyi) göstermektedir. Dolayısıyla camilere bakarak da kıble yönü tespit edilebilir. Yakınınızdaki camilerin listesi için Camiler sayfasına bakmanızı tavsiye ediyoruz. İl il tüm önemli camileri bulabileceğiniz bu çalışma ile hem kıble yönünüzü bulabileceksiniz; hem de camilere nasıl ulaşabileceğinizi pratik şekilde öğrenebileceksiniz. Daha fazlası için kiblebulma.com adresine göz atınız! Bedeninizi de kalbinizi de kıble cihetine çevirmeniz teminnisiyle...
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.