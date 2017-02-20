Kıdem tazminatı düzenlemesi ne zaman? Bakan açıkladı

Kıdem tazminatı ve taşeron işçilerle ilgili önemli düzenlemelerin nisan ayından sonra yapılacağını ifade eden Bakan Mehmet Müezzinoğlu, " Sabırlı olun!" çağrısında bulundu

Kıdem tazminatı ve taşeron işçilerle ilgili önemli düzenlemelerin nisan ayından sonra yapılacağını ifade eden Bakan Mehmet Müezzinoğlu , " Sabırlı olun!" çağrısında bulundu



GSS'de yeni dönem



Torun maaşı için 105 bin başvuru



FETÖ ihraçları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Kıdem tazminatı ve taşeron işçilerle ilgili önemli düzenlemelerin nisan ayından sonra yapılacağını ifade eden Bakan Mehmet Müezzinoğlu, "Sabırlı olun!" dedi.Bakan Müezzinoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;İşsizlik oranı geçen yılın kasım döneminde yüzde 12,1'e yükseldi. İşsizlik böylece Mart 2010'dan bu yana ilk kez yüzde 12'yi aştı. İşsiz sayısı 3,7 milyonun üzerine çıktı.Bakan Müezzinoğlu özetle şöyle konuştu;"İşsizlikteki artışın sebebi zor bir 2016. Terör eylemleine karşı yoğun mücadele, Rusya ile kriz ve bu krizin turizme getirdiği olumsuzluklar, 15 Temmuz darbe girişimi.Kapsam dışında olan vatandaşlarımız gelir testine tabi idiler. Yaklaşık 7 milyon vatandaşımıza diyoruz ki gelir testine gitmene gerek yok. Bu ay yasalaştıracağız. Aylık 53 lira ödedikleri takdirde GSS kapsamına girecekler. Emeklilikte yaşa takılanlar sağlık hizmeti alamıyorlardı onlar da bu 53 lirayı ödeyerek GSS kapsamına girecekler.Yoğun talep var. Yaklaşık 105 bin başvuru var 27 bin 30'u bizim şartlarımıza uygun. Dünyaya örnek bir proje olsun istiyoruz.19 bin 175 kişi görevlerine iade edildi. İhraç edilenlerin emeklilik hakları ödeniyor. Emeklilik maaşının kesilmesi yargıyla olur. "