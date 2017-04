Kıdem tazminatı için çalışmalar haftaya başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, kıdem tazminatı düzenlemesiyle ilgili olarak, açıklama yaptı.



Tazminatta yeni model nasıl olacak?

NTV'de katıldığı bir programda gündeme ilişkin açıklamalar yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu , kıdem tazminatı ile ilgili soruları da yanıtladı.Bakan şunları söyledi: "Kıdem tazminatının iki sorunlu başlığı var. Birincisi çalışanın hakları işverenin kasasında birikiyor. Bunun çok büyük sorunları var. Bazı işyerleri kapanabiliyor, bu para bir yerde ayrı olarak tutulmuyor. İşveren bunu finansman olarak da kullanıyor. İşveren diyor ki bu yükü bizim üzerimizden al. Diğer taraftan çalışanın neredeyse yüzde 75'i hiç alamıyor ya da hak ettiği oranda alamıyor. En çok mağdur olan çalışan. Biz bu mağduriyeti daha fazla görmemezlikten gelemeyiz. Kaçınılmaz olarak hakkaniyetli, güvencesi güçlü, sürdürülebilir, şeffaf olan bir fon olacak. Fon yasal güvencesiyle, şeffaflığıyla bir sistem. Önümüzdeki haftadan itibaren taslaklar üzerinden işvereniyle, çalışanıyla sendikalarıyla çalışacağız. Hak kaybının olmaması bizim de en önemli duyarlılığımız. Yüzde 70 oranında hak kaybı var, hiç alamadığı için."Yeni modele göre, tüm çalışanlar yasa çıktıktan sonra fon sistemine dahil olacak ancak geçmiş dönem için tercih hakkı sunulacak. Her çalışanın bireysel kıdem hesabı olacak. İşveren bu hesaba her ay para yatıracak. Çalışanlar hesapta biriken parayı istediği zaman takip edebilecek. İşçiler en az 3 bin 600 gün prim ödeme ve 15 yıl çalışma koşuluyla her yıl için 30 gün karşılığı para çekme hakkına sahip olacak. Evlilik, askerlik gibi durumlarda da çekme hakkı için 10 yıl koşulu aranması öngörülüyor. Emekli olurken de hesapta biriken paranın tamamı alınabilecek. 1 gün bile çalışanın kıdem tazminatı hakkı olacak. Sadece işten çıkartılanlar değil, istifa edenler de kıdem tazminatı alabilecek.