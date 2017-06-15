Kılıçdaroğlu: Adaleti isteyen herkes bu yürüyüşe destek vermek zorundadır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Güven Park'tan İstanbul'a 'Adalet yürüyüşü' başlattı. Kılıçdaroğlu," Bu yürüyüşümüzün siyasal bir partiyle ilgisi yok. Bu yürüyüş kutlu bir yürüyüştür. Bu yürüyüş adalet yürüyüşüdür. Adaleti isteyen herkes bu yürüyüşe destek vermek zorundadır. Hapishaneleri tıka basa dolu olan bir ülkede adalet olmaz. Adaletin olmadığı bir ülkede devlet, barış, huzur olmaz. Adalet, adalet, adalet" dedi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara Güven Park'tan İstanbul'a 'Adalet yürüyüşü' başlattı. Elinde "adalet" yazılı bir pankart taşıyan kılıçdaroğlu, " Adalet istiyoruz kendi ülkemizde, kendi ülkemizde insanca yaşamak istiyoruz. Gazetecilerin, milletvekillerinin hapiste olmasını istemiyoruz. Ülkemizde birlikte beraber barış içinde yaşamak istiyoruz. Bir dikta yönetimi ile karşı karşıyayız. Bıçak kemiğe dayandı artık, yeter diyoruz. Bunun için yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Bu ülkeye adalet ya gelecek ya gelecek. Söyledim eğer bir bedel ödemek gerekiyorsa o bedeli önce biz ödeyeceğiz. Bu ülkenin, çocuklarımızın geleceği için hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Bu yürüyüşümüzün bir siyasal partiyle ilgisi yok. Bu yürüyüş kutlu bir yürüyüştür. Bu yürüyüş adalet yürüyüşüdür. Adaleti isteyen herkes bu yürüyüşe destek vermek zorundadır. Hapishaneleri tıka basa dolu olan bir ülkede adalet olmaz. Adaletin olmadığı bir ülkede devlet olmaz. Adaletin olmadığı bir ülkede barış olmaz. Adaletin olmadığı bir ülkede huzur olmaz. Adalet, adalet, adalet. Bu soylu kavramın anlamını vermek, bu soylu kavramın gereğini yapmak zorundayız. Herkesin düşüncesine saygılıyız. Herkesin siyasal görüşüne saygılıyız. Herkes ama herkes yargının bagımsızlığını ve adaleti savunmak zorundadır. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Adaleti savunuyoruz. Bütün dünya duysun biz Türkiye'de kendi topraklarımızda bir dikta yönetimi ile karşı karşıyayız. Dikta istemiyoruz. Darbecileri istemiyoruz, 20 Temmuz darbeciliği yapanları istemiyoruz. Kendi ülkemizde demokrasi, özgürlük istiyoruz. Taşeron işçileri, emekliler, köylüler, işçiler herkes için adalet istiyoruz. İnsanca yaşamak için adalet istiyoruz " diye konuştu.

Kaynak: