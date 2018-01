Kılıçdaroğlu: Düne kadar her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına alan bir adam, şimdi kalkmış bize milliyetçilik dersi veriyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Gençlik Kolları 15. Olağan Kongresi'nde konuştu. Kılıçdaroğlu, "Daha düne kadar her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına alan bir adam, şimdi kalkmış bize milliyetçilik dersi veriyor. İnönü'nün lafı ile; 'hadi canım sen de.' Çok ciddi sorunlarımız var. Tarihinde ilk kez Türkiye Cumhuriyeti bu kadar yalnızlaşıyor. Tarihinde ilk kez bütün komşuları ile dünya ile kavgalı. Oysa Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları savaş meydanlarından gelmişti. Ve onlar dediler ki, 'savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir dediler. Her şeyden önce yurtta barış dünyada barış' dediler" dedi

"O BEDELİ ONLARA ÖDETECEĞİZ. HİÇ KİMSENİN ENDİŞESİ OLMASIN"



Bursa Nutku'nu okuyan Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet'e, demokrasiye kim ihanet ederse önünde durup mücadele etmek temel görevimizdir. Dikta yönetimlerine, baskılara karşı mücadele kolay değildir. Her mücadelenin bir bedeli vardır. O bedeli onlara ödeteceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın" dedi.



"DEVREYE GİREN AVUKATLARI DA ÇOK İYİ BİLİYORUZ. YAKINDA ONLARIN İSİMLERİNİ DE AÇIKLAYACAĞIZ"



Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede adalet yok. Hiç kimse adaletten söz etmesin. Yargı siyasi otorite tarafından teslim alınmış durumda. Yargı hukukun üstünlüğüne ve vicdanına göre karar vermiyor artık saraydan talimat bekliyor 'nasıl karar vereceğim' diye. Devreye giren avukatları da çok iyi biliyoruz. Yakında onların isimlerini de açıklayacağız. Hangi avukatların kimlerin temsilcisi olarak nerelere gittiklerini de çok iyi biliyoruz. Bu ülkeye adalet gelinceye kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, "Biz de genel başkan adaylarının çıkmasını kaos olarak tanımlayanlar var. Onlar demokrasinin ne olduğunu bilmiyorlar. CHP, atanmışların değil seçimle iş başına gelenlerin yönetildiği bir partidir. Demokrasi kültürü olmayanlar bizi AKP'ye benzetmek istiyorlar" dedi.



"GÜCÜMÜZÜ KUVAYİ MİLLİYE'DEN, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'TEN ALIYORUZ"



Kılıçdaroğlu, "Eleştirdiğimiz için üstümüze üstümüze geliyorlar sanıyorlar ki susacağız. Sen kim oluyorsun da, bizi susturacaksınız. Biz gücümüzü Kuvayi Milliye'den, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten alıyoruz" dedi.











