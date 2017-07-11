Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüyen Veysel amca, adliyede alıkonuldu

Çağlayan'daki metrobüs durağında oğlu için tek kişilik eylem yapan Veysel Kılıç, adliye polisleri tarafından bir süre alıkonulduktan sonra serbest bırakıldı

Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüyen Veysel amca, adliyede alıkonuldu

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuklanan Hava Harp Okulu öğrencisi oğlu Selahattin Kılıç için uzun süre Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi metrobüs köprüsü üstünde nöbet tutan Veysel Kılıç, bugün bir vatandaşla tartışma yaşamasının ardından polis tarafından alıkonuldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 25 gün boyunca yürüyen Veysel Kılıç, yürüyüşün tamamlanmasının ardından metrobüs durağındaki nöbetine devam etti. Ancak Kılıç, bugün saat 12.00 sıralarında eylemini sonlandırdıktan sonra bir kişiyle  yaşadığı tartışma sonrası polisler tarafından can güvenliği gerekçesiyle Çağlayan Adliyesi içindeki polis merkezine götürüldü. Yaklaşık bir saat tutulan Veysel Kılıç, hakkında herhangi bir işlem yapılmadan serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #veysel kılıç #kemal kılıçdaroğlu
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