Kılıçdaroğlu molalarında bu karavanda kalıyor. İşte karavanın içi...

'Adalet Yürüyüşü'nde 15 gün geride kaldı. Gündüzleri yürüyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, geceleri geçirdiği karavanın içinden ilk fotoğraflar geldi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Milletvekili Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nde 15 gün geride kaldı. Bugüne kadar yaklaşık 275 kilometre yol kateden Kılıçdaroğlu, yürüyüşüne bugün Sakarya'da devam ediyor. Gündüzleri yürüyen Kılıçdaroğlu, geceyi yürüyüş güzergahındaki kamp alanlarına park edilen karavanda geçiriyor. Yürüyüş programı ise sıcak havaya göre ayarlanıyor.



CHP Lideri Kılıçdaroğlu, geceleri, partisi tarafından kiralanan karavanda konaklıyor.





Otobüsten dönüştürülen karavanda mutfak, salon bölümü, yatak odası, duş ve tuvalet bulunuyor.



MİSAFİRLERİNİ KARAVANDA AĞIRLIYOR

Yürüyüş güzergahında belirlenen kamp alanlarına park eden karavanda dinlenen Kılıçdaroğlu, akşamları zaman zaman misafirlerini de karavanda ağırlıyor.Saat 10.00'da vermiş olduğu ilk molanın ardından saat 10.30'da yürüyüşe devam eden Kılıçdaroğlu, ikinci mola adresi olan Sakarya 2. Organize Saniyii'nin karşısındaki alana ulaştı. Kılıçdaroğlu, burada mola verdi. Molanın ardından Kılıçdaroğlu'nun saat 17.00'de yürümeye devam etmesi planlanıyor. Kılıçdaroğlu, yürüyüş sırasında kendisine destek verenleri alkışlar ile selamladı.